Reagerer på salget av lagkamerat: – Det er en vits!

Til tross for at Sergio Busquets og Diego Llorente har blitt smittet av covid-19 fortsetter Spania forberedelsene til åpningskampen deres i EM mot Sverige på mandag.

På en pressekonferanse onsdag var Barcelona-back Jordi Alba til stede. Han fikk spørsmål om avgangen til Luis Suárez , som i fjor sommer gikk fra Barcelona til La Liga-rival Atlético Madrid.

Suarez, som var en viktig brikke i Barcelona over flere år, ble avgjørende for at hovedstadsklubben vant ligaen.

– Det er en vits. Han var en spiller som ga mye til Barcelona, og så ble han praktisk talt gitt bort. På toppen av det hele ble han solgt til Atlético, som endte opp med å vinne La Liga, sa Alba ifølge Marca.

– Likte det ikke

Venstrebacken syns det var vanskelig å fylle tomrommet etter den uruguayanske stjernen.

– Hvordan skal du finne en spiss som ham? Det finnes gode spillere, men det Luis ga oss er vanskelig å erstatte. Jeg likte det ikke, sa han.

Alba sier de fortsatt holder kontakten og er gode kompiser.

– Han er lykkelig i Atlético. Det var ikke enkelt for han i Barca i fjor, men denne sesongen har han han stilnet mange kritikere.

Savn i garderoben

Barcelona slet denne sesongen, og endte på tredjeplass i La Liga. I Champions League skuffet også katalanerne, og røk ut i åttedelsfinalen for PSG. Alba merket tapet av Suárez både på og utenfor banen.

– Luis bidro til en god stemning i laget, og han er fin fyr. Han var alltid hardtarbeidende, og det sier sitt når han er den som har scoret nest flest mål i Barcelonas historie, uttalte Alba.

34 år gamle Suárez endte opp med 195 scoringer for Barcelona, og vant La Liga flere ganger samt Champions League.