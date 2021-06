Klar for å redde bier, slott og demokrati i EU med nye milliarder fra Norge

Regningen for EØS-avtalen kan bli historisk høy, når nye forhandlinger mellom EU og Norge starter nå i juni. – Det blir selvfølgelig krevende forhandlinger, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norge og EU skal nok en gang forhandle om «EØS-midlene».

Milliarder til alt i fra:

Oppussing av slott i Polen

Bidrag for å hindre hatkriminalitet i Romania

Å redde bier i Slovenia og Kroatia

Sikre rent vann til Hellas, som har vannmangel. Eller penger til flere tusen andre prosjekter som skal jevne ut sosiale og økonomiske forskjeller i 15 EU-land.

I 2020 bidro Norge til 1600 prosjekter og i nesten halvparten av disse var det norske partnere, viser årsrapporten for EØS-midlene. Alle landene ligger i Øst-Europa bortsett fra Portugal.

– Det er et viktig bidrag for utjevning av forskjeller i Europa, men det er også viktig for Norge, fordi vi har gode samarbeid med de landene vi bidrar til, sier Søreide.

Samtidig skal Norge forhandle om å selge fisk og annen sjømat gunstigst mulig til EU-landene.

– Disse tingene henger sammen.

Hun sier at det er helt avgjørende at det blir en tilfredsstillende løsning for fisk og sjømat, for å kunne inngå en ny avtale om flere EØS-midler framover.

EU har et «Brexit-hull»

De siste sju årene har Norge betalt 28 milliarder kroner til EU for EØS-avtalen. Siden EU har mistet Storbritannia som medlem, vil også budsjettmidlene fra eks-medlemmet forsvinne. EU trenger også midler til en omfattende grønn tiltakspakke i de nærmeste årene.

– Frykter du at Norge må tette «Brexit-hullet» på budsjettet?

– Nei, det gjør vi ikke. Vi har en dialog med EU om hva behovene er. Det følger av avtalene vi har.

Hun ser ingen grunn til at Norge skal få et økt ansvar for å bidra til EUs økonomi, selv om Storbritannia har forlatt unionen.

Wilanow-palasset i Polen har fått penger fra EØS-midlene for å pusse opp og bygge om slottet. m Foto: Santiago Vergara/TV 2

Norge ønsker å bidra mer til klimatiltak, innovasjon og næringsliv. I tillegg å styrke støtten til sivilsamfunnet, f. eks penger til frivillige organisasjoner. I dag utgjør denne støtten ti prosent av totalsummen, men Norge ønsker at dette skal øke.

Ungarn og Polen kan miste støtte

Flere land i EU er i ferd med å gå i udemokratisk retning, blant annet ved å bygge ned rettsstaten.

– Vi ønsker at det legges inn i avtalen med EU at demokrati og rettsstat er en grunnleggende del av avtaleverket vi har med landene, sier Søreide.

Utenriksministeren varsler at Ungarn risikerer å ikke få noen EØS-midler, fordi Norge og Ungarn er uenige om hvordan noen av pengene skal administreres.

Norge insisterer på at pengene skal forvaltes uavhengig av landenes regjeringer. Det samme gjelder Polen, hvor Norge allerede har stanset penger til kommuner og fylker som har erklært seg som såkalte LHBTI-frie soner.

POLEN MOT LHBT: Polens EØS-midler kan bli inndratt på grunn av kommuner og fylker som har erklært seg som LHBT-frie soner. Foto: Santiago Vergara S /TV2

– Det mener vi ikke hører noen steder hjemme i europeisk politikk, derfor tar vi et tydelig verdistandpunkt på det.

Forhandlingene mellom Norge, Island og Liechtenstein og EU skal starte innen utgangen av juni. Norge bidrar med 97 prosent av alle pengene.

TA i LAND: Blir det regjeringsskifte etter høstens valg er det en ny regjering som må ta en avtalen om milliarder for EØS i havn. Både SV og SP vil utrede alternativer til EØS-avtalen. Foto: Marit Hommedal/NTB

Forhandlingene vil vare i flere måneder. Blir det regjeringsskifte i høst, skal kanskje EØS-kritiske partier som Senterpartiet og SV sluttføre forhandlingene. Begge partier har lenge ønsket å fjerne EØS-avtalen og erstatte den med en ren handelsavtale.

Etter Brexit har begge partiene gått inn for å utrede alternativer til EØS. Det har også Fellesforbundet.

– På den andre siden av partistreken er det stort sett EØS-kritiske partier. Jeg mener at EØS-avtalen er helt avgjørende for norske interesser og norsk næringsliv, og for å ivareta norske internasjonale interesser, sier Søreide,

Norge har satt ned en forhandlingsdelegasjon som ledes av Norges EU-ambassadør, Rolf Einar Fife i Brussel.