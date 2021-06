Mange foreldre gruer seg til ferien: – For noen blir sommeren veldig lang

En fersk undersøkelse fra Unicef viser at mange foreldre føler at de ikke kan gi barna den sommerferien de fortjener. Nå tar barne- og familieministeren grep for å hjelpe familiene som sliter.

Pandemien har rammet mange familier med lav inntekt hardt, og når ferien nærmer seg er det flere som merker at pengene ikke strekker til.

I en ny undersøkelse fra Unicef kommer det frem nedslående funn om situasjonen til mange barnefamilier.

Flere foreldre sier at de gruer seg til ferien, og en økende andel svarer at de ikke føler at de evner å gi barna den ferien de fortjener.

– Det er veldig høye tall og det har økt betydelig de siste par årene, sier Kristin Oudmayer i Unicef Norge.

BARNS RETTIGHETER: Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter og bærekraft. Foto: Carl J. Asquini / UNICEF Norge

Nå vil flere politikere ta grep og hjelpe familiene som sliter.

– Det er vondt å høre om familier som ikke har råd til å dra på ferie. Alle barn og unge fortjener gode sommerminner, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad til TV 2.

En av fire gruer seg

Barnefattigdommen i Norge er økende, og rundt 115 000 norske barn vokser opp i familier med lav inntekt, skriver Bufdir.

For disse familiene kan sommeren være en ekstra krevende tid.

– Selv om de fleste gleder seg til sommeren og har morsomme ferieplaner, er det også en stor gruppe barn og unge som gruer seg og føler seg utenfor. For noen blir sommeren veldig lang, sier Oudmayer.

Tall fra Unicefs undersøkelse viser at det er familiene med lavest inntekt, en husstandsinntekt på under 300.000, som er mest bekymret for sommerferien.

I denne gruppen svarer en av fire foreldre at de i stor grad gruer seg til sommerferien.

I tillegg svarer hele 43 prosent at de ikke føler at de evner å gi barna den sommerferien de fortjener.

– Dette er en kraftig økning fra i fjor. Undersøkelsen viser at de som hadde det vanskelig fra før, har fått det enda vanskeligere. Pandemien har bidratt til å øke forskjellene her i landet, sier Oudmayer.

GRATIS FERIETILBUD: Blå Kors arrangerer gratis ferietilbud for sårbare familier, men har ikke kapasitet til å hjelpe alle som trenger det. Foto: Yngve Ask / Blå Kors

– Ganske uventet

Men også blant familiene med høyest husstandsinntekt er det i år flere som svarer at de gruer seg til sommerferien.

– Det var egentlig ganske uventet at også flere i denne gruppen strever og er mer bekymret i år, sier Oudmayer.

I 2020 var det kun fem prosent av de med høyest husstandsinntekt som svarte at de gruet seg til sommerferien.

Nå har tallet mer enn doblet seg og ligger på 11 prosent.

– Det er viktig å huske på at ingen er helt upåvirket av denne pandemien, sier Oudmayer.

Setter inn 45 millioner

Barne- og familieministeren synes det er vondt å høre at mange barn og foreldre gruer seg til sommeren fordi de ikke har råd til å dra på ferie.

– Dette er barn og familier som ofte har en mer krevende hverdag til vanlig også, og som derfor har ekstra behov for et avbrekk, sier Ropstad.

Nå har han tatt grep for å sikre at flere sårbare barnefamilier får et ferietilbud.

Neste uke blir det vedtatt i Stortinget å bruke 45 millioner kroner mer på å sikre at flere kan få et ferietilbud og fritidstilbud når sommeren er over.

IKKE I MÅL: Selv om Ropstad er glad for at de har styrket arbeidet med å hjelpe lavinntektsfamilier, er ikke regjeringen i mål med arbeidet. Foto: Terje Pedersen

– Dette har det vært viktig for meg som barneminister å få på plass sånn at flere barn kan få en god sommer med noe å se fram til, sier Ropstad.

Mildene vil gå til flere av de store nasjonale frivillige organisasjonene som Røde Kors og Blå Kors.

De har begge opplevd rekordstor pågang til deres gratis ferietilbud denne sommeren.

– Behovet er enormt. Vi har utvidet tilbudet med enda flere ferier og aktiviteter i år, men vi må avvise rundt 3 av 4 som søker, sa Stine Hermansen Bomann, virksomhetsleder i Blå Kors Ferier, til TV 2 forrige uke.

– En varslet krise

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har også engasjert seg i saken, og sier at det gjør inntrykk å høre om de sårbare familiene som gruer seg til ferien.

– Det er vondt å lese om småbarnsfamilier som ikke har råd til å dra på ferie. Vi skal ikke ha det sånn i Norge, sier Moxnes.

Han er likevel ikke overrasket over at flere familier har det vanskeligere i år enn tidligere.

– Dette er en varslet krise. Det viser et forskjells-Norge som dessverre rammer flere og flere, spesielt etter ett år med pandemi, sier Moxnes.

Vil gi alle 2000 kroner

Nå har Rødt fremmet et forslag i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for å hjelpe personer med dårlig råd før ferien.

De ønsker å bruke langt mer enn de 45 millionene som skal vedtas i Stortinget neste uke.

– Vi foreslår en kontantbetaling på 2000 kroner til alle som tjener mindre enn 350 000 kroner i året. Dette er ikke nok til å utjevne forskjellene, men vil utgjøre en stor forskjell for de 1,7 millioner menneskene det gjelder, sier Moxnes.

FLERTALL: Partileder Bjørnar Moxnes håper at forslaget kan få flertall i Stortinget. Foto: Berit Roald

Partiet foreslår også å bruke 250 millioner på gavekort som familier med dårlig råd kan bruke på opplevelser som fornøyelsesparker, restauranter og kino. Samt 150 millioner i økte tilskudd til eksisterende ferietilbud.

– Dette vil totalt koste i underkant av 4 milliarder. Det er penger vi har. De pengene finnes, sier Moxnes som håper at de vil få flertall for forslaget.

Følelse av utenforskap

Unicef er bekymret for at pandemien har ført til økte forskjeller, noe som blir ekstra synlig i ferien.

– Det kan virke litt overfladisk, men grunnen til at vi fokuserer så mye på sommerferien er fordi vi vet at det kan forsterke en følelse av utenforskap for mange barn, sier Kristin Oudmayer.

Hun håper at denne undersøkelsen kan være med å sette lys på den utfordrende situasjonen mange familier står i.

– Hva er det viktigste man kan gjøre for å sikre at alle barn får en fin ferie?

– Folk har ganske høy terskel for å be om hjelp. Vi må være ekstra oppmerksomme på de rundt oss og prøve å inkludere de barna som kanskje ikke har så mye annet å gjøre. Det finnes mange aktiviteter man kan gjøre som ikke nødvendigvis koster så mye penger, sier Oudmayer.