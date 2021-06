Prins Edward uttaler seg om Meghan og Harry

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prins Edward gir oss litt mer innsikt i den britiske kongefamilien på dagen hans far prins Philip ville blitt 100 år.

Et dramatisk intervju med Oprah Winfrey, samt en rekke uttalelser fra prins Harry og Meghan Markle i ettertid, har rystet det britiske kongehuset det siste året. Det har lenge vært stille fra de kongelige, men i et intervju med BBC uttaler jarlen av Wessex seg for første gang om skandalene.

I intervjuet spør programlederen hvordan han stiller seg til at hertugen og hertuginnen valgte å trekke seg tilbake fra kongelige plikter.

– Jeg holder meg utenfor. Det er det tryggeste stedet å være, sier Edward.

Det ventes at prins Edward og hans kone, Sophie, grevinnen av Wessex, skal ta over flere kongelige plikter etter at hertugparet trakk seg tilbake.

– Vi har alle vært der

Prinsen, som er dronning Elizabeth og prins Philips yngste sønn, poengterer at familien har vært utsatt for medieoppmerksomhet hele livet.

– Det er alle mulige problemer og situasjoner. Vi har alle vært der, vi har alle vært i det samme rampelyset. Vi håndterer det ulikt, sier han.

Denne uken ble det kjent at Harry og Meghan har fått sitt andre barn, en datter som er oppkalt etter både dronningen, og avdøde prinsesse Diana.



Den lille jenta skal hete Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten Windsor, og navnet har skapt nok en bølge av diskusjon. Torsdag ble det kjent at hertugparet truer med søksmål mot flere mediehus, for å få bukt med kritikken.

Kaotisk å samle familien

Men navnedramatikken ser ikke ut til prege BBC-intervjuet med prins Edward. I stedet får han spørsmål om hvordan dronningen og prins Philip opplevde pandemien og et nedstengt samfunn. I England har koronatiltakene nemlig vært svært strenge, og medlemmer av kongefamilien ble totalt isolert fra hverandre.

– Jeg tror de syntes det var veldig vanskelig, og veldig merkelig. Men heldigvis så har vi telefoner, vi har datamaskiner, så vi klarte å holde ganske mye kontakt. Alle gjorde en innsats for å holde kontakten, forteller Edward.

Men noe Zoom-samtale eller quiz med hele kongefamilien har det ikke blitt.

– Nei, vi tør aldri å samle hele familien, det ville virkelig ha blitt kaotisk tror jeg, ler prinsen.

I BEGRAVELSEN: Britain's Prince Harry, Duke of Sussex, (i midten) Prince Andrew, Duke of York, (v) og Prince Edward, Earl of Wessex, (Photo by CHRIS JACKSON / various sources / AFP) Foto: CHRIS JACKSON

Torsdag ville hans far prins Philip blitt hundre år. Prins Edward synes det er synd at faren ikke fikk oppleve milepælen.

– Hvis jeg skal være egoistisk så hadde vi elsket å ha han her. Men, bursdager var ikke helt hans greie. Han likte ikke alt styret, så jeg tror ikke han så frem mot markeringen, selv om vi gjorde det, forklarer prinsen.

Skal feire

Familien skal uansett feire.

– Vi feirer det som kunne ha vært, vi feirer livet hans og vi prøver å snu det til noe positivt - jeg tror det er en veldig viktig ting å gjøre.

Edward får også spørsmål om hvordan han vil at hans far skal huskes.

– Alle vil ha deres egne minner. Han var en «større enn livet»-type person. Hvis du har møtt han, så vil du aldri glemme han.

Prins Philip døde 9. april i år.