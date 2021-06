Her skal «Ex on The Beach» spille inn ny sesong

Det ble stor ståhei da «Ex on The Beach» valgte å spille inn forrige sesong i Hemsedal. Ordføreren i bygda var mildt sagt misfornøyd med å få realityserien til seg.

– Vi har hatt et rykte for å være en partybygd lenge, og etter at vi har hatt noen uheldige opplevelser har kommunen og næringen hatt en bevisst satsing for å komme bort fra det. Da synes vi det er trist at noe av det drøyeste som finnes av norske TV-serier går bak ryggen til kommunen og legger den typen produksjon her oppe, som er det stikk motsatte av det vi ønsker å fremstå som, sa Pål Rørby til TV 2.

Nå slipper han å tenke mer på det, for Discovery flytter neste sesong til utlandet igjen.

- Fjoråret tvang oss ut av komfortsonen, da vi så oss nødt til å spille inn «Ex on The Beach Afterski» i Hemsedal. Det er vi svært glade for at vi gjorde, og det virker det som om seerne, med noen svært uttalte unntak, er enige med oss i, sier Magnus Vatn, programdirektør i Discovery Networks, i en pressemelding.



– I år kommer derimot julen tidlig for ordføreren i Hemsedal, når vi straks er i gang med innspilling av femte sesongen av realityprogrammet i Hellas.

Dermed kan nye deltakere glede seg til solrike dager i greske omgivelser neste sesong.