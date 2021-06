Venter prisrekord: – Har ikke sett maken

Det kan gå mot ny prisrekord når den 463 kvadratmeter store leiligheten i gaten Port Arthur på Bakklandet i Trondheim nå selges.

– Det er mange flotte boliger i Trondheim, men jeg har ikke sett maken til denne, sier eiendomsmegler, Peder Benum, i Privatmegleren Benum & Johansen til TV 2.

Toppleiligheten har blant annet fire soverom, privat heis, spaanlegg med basseng og jacuzzi, vinkjeller med plass til 2000 flasker, samt flere parkeringsplasser. Megleren forteller at lite er overlatt til tilfeldighetene i objektet.

– Jeg tenker spesielt på hvor nøye og hands on eieren har vært i byggeprosessen. Det er gjort reiser litt over hele verden for å få tak i materialer og for å undersøke hvilke type materialer og interiør som skal brukes.

– Det er også andre detaljer som har imponert meg. Som marmoren som er hugget ut av en konkret blokk i Italia og videre grovhogget i øst Europa for så å bli lagt i leiligheten og videre pusset.

UTSIKT: Leiligheten ligger på Bakkland, et av Trondheims dyreste boligstrøk. Foto: Stian Hatling

Tror rekorden står for fall

Hele prosessen med å få leiligheten slik den nå, har vart i åtte år, forteller megleren. Det var opprinnelig tre leiligheter som nå er slått sammen til én.

– Det er også verdt å nevne seg at hele bæresystemet er gjort om for å få til den åpne himlingen. Det er satt inn store ståldragere for å kompensere for de kreftene som ligger i dette, for eksempel for å få til spaanlegget med motstrøms basseng og jacuzzi.

Prisantydningen på luksusleiligheten ligger på 42,5 millioner kroner, og går den for det vil det bli den dyreste bruktboligen som er solgt i byen. Prisrekorden er i dag på 39 millioner kroner. Den gang var det to leiligheter som ble kjøpt for å brukes som én.

– Forandring i livssituasjon

Det er næringslivsmannen Thomas Johan Jessen som eier leiligheten. Han har en rekke roller i norsk næringsliv, blant annet er han investeringsdirektør og managing partner i investeringsselskapet Kverva, som spesialiserer seg på akvakultur og marine ressurser.

SELGER: Thomas Johan Jessen. Foto: Kverva

Megleren forteller at Jenssen selger boligen av en enkel grunn som mange selger bolig for.

– Det er den vanligste grunnen til at folk selger, nemlig forandring i livssituasjon, som gjør at det blir mer praktisk med enebolig.

Se flere bilder av leiligheten her:

Leiligheten har et spaanlegg med motsrøms basseng og jacuzzi. Foto: Stian Hatling Les mer Leiligheten ligger ute til en prisantydning på 42,5 millioner kroner. Foto: Stian Hatling Les mer Leiligheten har flere bad. Foto: Stian Hatling Les mer KJØKKEN: Megleren forteller at leiligheten er møysommelig fikset opp i perioden 2010 til 2018. Foto: Stian Hatling Les mer Et av leilighetens fire soverom. Foto: Stian Hatling Les mer I garasjen er det to parkeringsplasser og plass til oppbevaring. Foto: Stian Hatling Les mer Leiligheten ligger på Bakklandet i Trondheim. Foto: Stian Hatling Les mer

Benum forteller om enorm interesse for annonsen på Finn.

– Det har vært en voldsom interesse for annonsen og den har fått veldig mye klikk. Men det er ikke snakk om en stor kjøpergruppe her, så det har ikke kommet mange konkrete henvendelser. Men det har vært interesse og det planlegges visning nå.

– Hvem ser du for deg at kjøper denne leiligheten?

– Jeg har mest tro på at de som kjøper denne leiligheten har fellesnevneren at de er godt bemidlet, og så ser jeg for meg at det er snakk om par eller kanskje også single i 30-50-årene. Ettersom det er to etasjer, riktignok med heis, har jeg ikke tro på at godt voksne ser på denne leiligheten.