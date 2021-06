Populær plantemelk bekymrer forsker

De siste ti årene har salget av plantemelk har eksplodert, men etter analyse av over 40 produkter er forsker bekymret for mangel på viktige næringsstoffer.

– Spesielt unge kvinner bør være oppmerksomme på at svært få av disse produktene inneholder jod, som er viktig for mange prosesser i kroppen og spesielt for barn i magen som trenger jod fra sin mor.

Det sier seniorforsker Lisbeth Dahl ved Havforskningsinstituttet.

40 produkter analysert

Sammen med sine kollegaer har hun analysert over 40 av plantemelkproduktene som finnes i norske butikkhyller.

– Bare fem av dem inneholdt jod. Så vidt vi vet er dette den første undersøkelsen som har samlet inn så mange plantemelkprodukter og analysert dem, sier seniorforskeren.

Melk og meieriprodukter er den største kilden til jod i norsk kosthold, etterfulgt av fisk og sjømat.

– Vi vet også at unge norske kvinner allerede har for lavt jodinntak, sier Lisbeth Dahl.

Redusert utvikling

Plantemelk er melk som er basert på for eksempel havre, kokos, ris, quinoa, hemp eller soya.

Forskeren tror ikke alle som har gått over til plantemelk er klar over at de viktige næringsstoffene som finnes i kumelk, mangler i mange av de plantebaserte produktene.

ANALYSERTE: Seniorforsker Lisbeth Dahl ved Havforskningsinstituttet har undersøkte over 40 forskjellige plantemelkprodukter. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Nei, jeg tror ikke det. Studier viser at jodmangel kan føre til redusert kognitiv utvikling hos barn. De kan også ha en dårligere språkutvikling hvis mor har hatt en dårlig jodstatus under graviditet, sier seniorforsker Lisbeth Dahl.

Salget har eksplodert

Tall fra analyseselskapet NielsenIC viser at det ble omsatte plantebaserte drikkeprodukter for cirka 370 millioner kroner det siste året.

Tallene er omsetningstall fra alle de norske dagligvarebutikkene til Norgesgruppen ASA, Coop NorgeSA, REMA 1000 og Bunnpris.

– De plantebaserte melkedrikkene vokser vesentlig raskere enn de tradisjonelle melkedrikkene, og på ti år har volumet steget nesten 300 prosent, sier kommunikasjonsansvarlig i NielsenIC, Gunnar Portvik.

UNGE KUNDER: Butikksjef for Coop Extra Haukedalen i Bergen, Joachim Mowinckel, forteller at det spesielt er de unge som velger plantemelk. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Han presiserer at det likevel er langt igjen til omsetningen av søtmelk som er på rundt 5,5 milliarder kroner i året.

Også dagligvarekjedene selv opplever stor interesse for den plantebasert melken.

– Vi fikk et kraftig oppsving fra 2014, og fra 2019 til 2020 var økningen på over 45 prosent, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Større utvalg

Hun forteller også at utvalget har eksplodert.

– I 2010 var det ni produkter plantebasert melk, mot 67 produkter i 2020, sier Søyland.

Også REMA 1000 opplever den samme veksten.

– Fra 1019 til 2020 hadde vi en omsetningsøkning på 34 prosent, sier presseansvarlig Torkel Nohr Fjørtoft.

Hos Coop Norge får vi oppgitt tall i volum.

– Vi hadde en vekst i 2020 mot 2019 på 38.1 prosent, sier kommunikasjonssjef, Harald Kristiansen.

Unge kunder

Butikkene opplever at det ofte er den yngre kundegruppen som kjøper plantemelk.

Mesteparten av den plantebasert melken importeres, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser en økning fra litt over 3.5 millioner liter for ti år siden til over 11 millioner liter i fjor.

– Plantemelk har blitt en veldig populær drikk. Det viser at mange vil ha et plantebasert kosthold. Det er bra på mange måter, men uheldig i forhold til å sikre at man får i seg viktige næringsstoffer, sier seniorforsker Lisbeth Dahl ved Havforskningsinstituttet.