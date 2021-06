Kevin Vågenes med oppgjør: – Har man problemer med det, er man ignorant, dømmende og empatiløs

Kevin Vågenes (34) og Ulrikke Brandstorp (24) synes begge det er trist at flere har gjort hærverk i forbindelse med Pride. «Homo»-forfatter Anette Trettebergstuen (40) reagerer på at slik oppførsel har kommet til Norge.

Den siste tiden har Pride-flagg blitt stjålet og forsøkt påtent her til lands.

God kveld Norge har snakket med flere medieprofiler om hva de tenker om dette. Parterapi-stjerne Kevin Vågenes er blant dem som reagerer sterkt på dette.

– Jeg tenker at dette bare beviser hvorfor Pride er så viktig. Kampen for at man skal få lov til å elske den man vil er ikke en vunnet kamp. Vi har kommet langt i Norge, men fortsatt er det mange som sliter med å komme ut av skapet og være den de er, sier han.

Han får støtte fra artist Ulrikke Brandstorp, som også blir trist av å tenke på dette.

– Jeg syns det rett og slett er kjempetrist at folk prøver å ødelegge Pride-flagg. Jeg syns det er trist at det fortsatt er holdninger der ute som aktivt ønsker å kjempe mot at folk skal få lov til å elske den de elsker, og det å ha muligheten til å leve et åpent og fint liv som den man er, sier Kompani Lauritzen-profilen.

HEIER PÅ KJÆRLIGHETEN: Ulrikke Brandstorp mener at alle burde få elske den de ønsker, og er selv opptatt av Pride-feiringen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Ønsker å forklare

Vågenes tror at enkelte har misforstått hva Pride handler om.

– At folk har så store problemer med å akseptere budskapet til Pride er veldig trist. Budskapet er ikke at man vil forandre noen, bare at man skal få lov til å være den man er og elske den man vil. Hvis man har problemer med det budskapet er man ignorant, dømmende og empatiløs.

På spørsmål om hvorfor det er viktig å feire Pride i 2021, nevner han igjen hendelsene med flaggbrenning.

– Fordi det finnes folk som kjenner et sterkt behov for å brenne og ødelegge Pride-flagg. Jeg kan si med hundre prosent sikkerhet at vi har kommet for å bli. Og Pride-feiringen går heller ingen steder.

Brandstorp mener i likhet med Vågenes at det er mange grunner til å feire Pride.

– Det er viktig, i Norge, men også i resten av verden hvor det blant annet fortsatt finnes 69 land hvor det er forbudt å være homofil. Heia kjærligheten, heia det å være seg selv, og heia det å få aksept og respekt for den man er.

VIKTIG: Anette Trettebergstuen, her under landsmøtet til Arbeiderpartiet, er svært engasjert i Pride-diskusjonen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Nærmer seg parade

Diskusjonene rundt Pride får Vågenes til å tenke på hvor priviligert han selv er.

– Jeg blir minnet på hvor heldig jeg er som har vokst opp med en mamma, pappa og bror som alltid har støttet meg og vært glad i meg for den jeg er. Alle er ikke like heldig som det jeg har vært.

Arbeiderpartiet-politiker Anette Trettebergstuen, som også har skrevet boken «Homo», engasjerer seg i Pride-diskusjonen som har oppstått etter flaggbrenningen.

– Det er ille å høre om at folk ødelegger Pride-flagg. Å ville fjerne, ødelegge eller stikke kjepper i hjula for Pride er noe vi er vant til å se andre steder i verden, men ikke her hjemme.

Hun mener slike hendelser vitner om viktigheten av en slik måned.

– Synlighet er viktyg for å utfordre fordommer. Vi er overhodet ikke i mål her hjemme heller, LHBTIQ-personer blir banket opp fordi de er seg selv. Derfor er det viktig å markere Pride i år også- vi er ikke i mål og likestilling og rettigheter er ingen selvfølge.

I Oslo skal Pride-paraden arrangeres lørdag 26. juni. God kveld Norge har tidligere skrevet om hvordan feiringen lar seg gjennomføre med korona-tiltak.

Det vil blant annet rigges opp til Pride-feiring i parker, samt et mindre Pride-tog.