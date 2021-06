Kim sendte bursdagshilsen - Kanye feiret med ny flamme i Frankrike

På eksklusive bilder som Dailymail har publisert kan vi se Kanye West på romantisk spasertur med Irina Shayk i Provence i Frankrike.

Irina Shayk er en russisk modell og skuespiller som tidligere har vært sammen med Bradley Cooper. De to har en datter sammen. Shayk har tidligere gått på catwalken for West sine klær på et fashionshow i Paris.

Nå skriver blant andre TMZ at paret har en romantisk relasjon, i følge nettstedet er dette 100 prosent sikkert. Kildene deres er derimot usikre på hvor seriøst forholdet er på dette tidspunktet.

SKILT: Irina Shayk har tidligere vært gift med skuespiller Bradley Cooper. Foto: MARK RALSTON

Hilsen fra ekskona

Samtidig som West sprader rundt med en supermodell i Frankrike la ekskona Kim Kardashian ut en bursdagsmelding på Instagram, under et bilde av hele familien.

– Gratulerer med dagen, elsker deg for resten av livet, skriver Kardashian.

Kim sin søster Khloe delte også en gratulasjon.

– Gratulerer med dagen til min bror gjennom hele livet!!! Ha den fantastisk bursdag Ye! Sender deg kjærlighet og velsignelser, skriver hun.

Det har gått fort i svingene for West, da det kun er fire måneder siden han og Kardashian søkte skilsmisse.

Kim brøt sammen

Nyheten om den nye flammen kommer kun noen dager etter at TMZ delte en trailer fra den kommende sesongen av «Keeping up With The Kardashian».

Kim Kardashian er tydelig preget på klippet.

– Jeg føler meg som en forbanna taper, sier en gråtende Kardashian.

I samtale med resten av familien knekker hun sammen da de snakker om bruddet med West. Det hjelper ikke at det er hennes tredje ekteskap som går i vasken.

– Jeg føler at jeg har mislyktes fullstendig, sier hun mens hun tørker tårene.

Senere onsdag kveld ble West og Shayk avbildet tilbake i USA etter turen til Frankrike. På Teterboro flyplass i New Jersey ble de avbildet mens de gikk ut av privatflyet sitt, mens de forsøkte å skjule ansiktene.