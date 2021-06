Mourinho holder Frankrike som EM-favoritt: – Vanskelig å ikke vinne med Mbappé på laget

– Frankrike kan stille med et A-, B- og C-lag fordi landet i øyeblikket rår over et utrolig antall toppspillere, sier Mourinho i en stor EM-gjennomgang i avisen The Sun.

– Når du har Kylian Mbappé på laget, er det vanskelig å ikke vinne. Dersom Frankrike ikke vinner EM, vil mesterskapet ikke være noen suksess for dem, sier Roma-treneren.

Slik vurderer Mourinho de andre heteste EM-lagene:

– Spania kan slå alle i EM, men jeg ser ikke for meg at de kommer til finalen.

– England har en sterk tropp full av alternativer. Sammen med Brasil, er trolig England det mest krevende landslaget å trene på grunn av forventningene.

– For Belgia er det trolig nå eller aldri. Flere av de belgiske spillerne er i den perfekte alderen.

– Italia har en god blanding av unge spillere og andre med erfaring. Treneren (Roberto Mancini) har over 20 års erfaring på toppnivå.

– Portugal er i en knallhard gruppe og kan ryke ut der, men hvis ikke, vil jeg ikke bli helt overrasket om laget går hele veien.

– Tyskland hadde en fryktelig EM-kvalifisering og det samme i Uefas nasjonsliga, men Tyskland er alltid Tyskland.

