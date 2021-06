Forbereder seg på kaos på norske flyplasser: – Kan bli seks timers kø

Siden mars i fjor har flytrafikken i Norge blitt kraftig redusert på grunn av pandemien.

Avinor opplyser at passasjertrafikken på lufthavnene ligger 85 prosent lavere våren 2021 sammenlignet med normalåret 2019.

På onsdagens pressekonferanse kom nyheten om at fullvaksinerte, eller personer som har hatt korona i løpet av de siste seks månedene, slipper innreisekarantene fra fredag. Forutsetningen er at man tar en negativ test ved ankomst til landet.

Ettersom det blir lettere å reise, opplyser Avinor torsdag i en pressemelding at de forbereder seg på kaos på norske flyplasser.

– Vi forventer køer og tidvis svært lange ventetider på Avinors lufthavner i tiden fremover, skriver lufthavnsdirektør Stine Ramstad Westby i Avinor Oslo lufthavn.

UTLANDET: Særlig vil trykket bli stort på lufthavnene med utenlandstrafikk. Foto: Fanny Bu / TV 2

Seks timers kø

Selskapet viser til at omfattende grensekontroll, dokumentkontroll, testregime, uforutsigbar trafikkutvikling, krav om smittevern og andre myndighetskrav påvirker kapasiteten på flyplassene i Norge.

Dette gjelder spesielt på lufthavner med utenlandstrafikk.

– De største utfordringene kommer i hovedsak på Norges mest trafikkerte flyplass, Oslo lufthavn, men også på andre lufthavner med utenlandstrafikk vil det bli utfordringer, sier Ramstad Westby.

Utfordringene blir størst når det kommer fly med mange passasjerer om bord.

– Det jobbes nå med planer for håndtering av opptil seks timers kø og ventetid til grensekontroll på ankomst, opplyser Ramstad Westby.

Avinor opplyser at de jobber med å gjøre nødvendige forberedelser sammen med flyselskapene og øvrige aktører slik at kapasiteten på lufthavnene tilpasser seg trafikkveksten. Men dette arbeidet har flere komplekse utfordringer og problemstillinger.

UTFORDRENDE: Lufthavndirektør Stine Ramstad Westby forteller at det er en rekke utfordringer ved raskt økende etterspørsel etter innenlands- og utenlandsreiser. Foto: Terje Pedersen / NTB

Utfordringer i hele Europa

Også ellers i Europa varsles det om utfordringer med køer og lange ventetider.

Ifølge Airports Council International (ACI) må reisende forvente å stå i tre til fem timers kø for å sjekke inn eller komme inn i de ulike landene. Dette må forventes gjennom hele sommer på grunn av den økte grensekontrollen, skriver ACI i en pressemelding.

De forventer at passasjertrafikken vil økte fra 47 millioner reisende i mai til 125 millioner reisende i august.

Jobber med å finne løsninger

Avinor samarbeider med norske myndigheter for å finne grep som gjør at kapasiteten kan økes på norske flyplasser.

De leverte onsdag 2. juni sitt innspill til Justis- og beredskapsdepartementet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet.

DSB skal koordinere innspillet og komme med forslag til tiltak som kan bidra til at flyplassene håndterer det forventet økte reisevolumet.

– Vi strekker oss langt for å sørge for at flyselskapene skal kunne opprettholde sitt ruteprogram og god punktlighet, men det er viktig å forberede de reisende på at køer og ventetider vil oppstå, står det i pressemeldingen.