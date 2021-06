Uro i den franske leiren: – Mbappé rasende på Giroud

De regjerende verdensmesterne går inn i mesterskapet som en av de soleklare favorittene, men alt skal ikke være fryd og gammen innad i troppen.

Årsaken skal være kommentarene Olivier Giroud kom med etter 3-0-seieren mot Bulgaria tidligere i uka. Giroud, som kom inn og scoret to mål, sa etter kampen at laget burde hatt bedre samspill på topp, og viste flere ganger i løpet av kampen tydelig med kroppsspråket at han var irritert på makker Kylian Mbappé.

– Noen ganger går du på løp uten å få ballen. Kanskje vi burde funnet hverandre bedre, sa 34-åringen.

Landslagssjef Didier Deschamps gjorde sitt for å roe ned situasjonen etter kampen, og nektet å skylde på spillerne.

– Hvis du mottar ballen hver gang du roper på den, er det alltid det samme. Angriperen sier «Jeg tar løpene, men det er opp til midtbanen». Midtbanespillerne skylder på angriperne. Noen ganger er det fordi pasningen ikke kommer, noen ganger er det på grunn av bevegelsen. Men dette er ingen stigmatisering av Kylian eller noen andre, sa Deschamps.

Kommentarene fra Giroud skal likevel ha gjort Mbappé rasende. Ifølge L'Equipe var Mbappé så rasende at han ønsket å holde en pressekonferanse for å lufte frustrasjonen sin.

22-åringens kroppsspråk ble kritisert av flere under seieren mot Bulgaria. Blant kritikerne var tidligere landslagsspiller Jean Micoud.

– Det er i ferd med å bli flaut. Du har akkurat spilt to oppvamringskamper, det har gått bra, og så ser du ut som laget har tapt 4-0 når du blir byttet ut. Alt handler ikke om deg, sa Micoud ifølge Daily Mail.

Franskmennene håper nå å få ro i rekkene før tirsdagens kamp mot Tyskland. Landslaget har flere ganger tidligere vært preget av uro. Aller verst kanskje da de røk ut av gruppespillet i VM i 2010, etter ikke å ha vunnet én kamp i gruppe med Uruguay, Mexico og Sør-Afrika.