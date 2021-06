Mener korona gir færre ulykker og dødsfall på norske veier

I fjor var det historisk lave dødstall på norske veier. For første gang krøp dette tallet under 100. Nærmere bestemt omkom 95 personer i trafikken i fjor.

Den positive tendensen fortsetter i år. Ved utgangen av mai hadde 25 personer mistet livet. På samme tid i fjor var antallet 37. Det viser tall fra Statens Vegvesen.

– En svært gledelig utvikling som skyldes hjemmekontor, mindre stress, færre reiser og redusert rushtidstrafikk, sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

Frende ser nemlig nedgangen i dødsulykker og bilsmeller generelt i sammenheng med pandemien.

Mindre kjøring i rushtiden

– Hos oss har vi sett 15 prosent færre bilskader i starten av 2021. Jeg er sikker på at pandemiens ringvirkninger er mye av årsaken. Vi kjører mindre totalt sett og betydelig mindre i rushtiden, sier Ytre-Hauge.

Han frykter imidlertid at antallet små og store bilsmeller stiger igjen utover året:

– Nå har vi vært mer i ro i starten av dette året enn vanlig, og det viser seg i skadestatistikken. Men jeg er redd for at kollisjonstallene tar seg opp igjen i takt med koronavaksineringen.

Det har blitt roligere på norske veier etter at korona-pandemien skyllet over oss, det merkes også på ulykkestallene. Foto: Frende.

Norgesferie

I fjor sommer viste en undersøkelse gjort for Frende at 17 prosent av oss planla bilferie. Det var den tredje mest populære ferieformen for nordmenn, kun slått av hjemmeferie eller tid på hytta.

– Vi går mot en ny sommer med norgesferie og da vet vi at mange velger å reise rundt med bil. Med flere biler på veiene, dårlig tid, uvettig mobilbruk bak rattet og rastløse passasjerer kan det bli en dårlig kombinasjon, sier Ytre-Hauge, i en pressemelding.

Skader for milliarder

Totalt var det over 830 000 innmeldte bilskader til norske forsikringsselskap i fjor. Det kostet totalt nesten 13 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

Bortsett fra korona-effekten er det tre ting som blir sett på som avgjørende for å få ned ulykkestallene i trafikken: Bedre veier, sikrere biler – og fokus på trafikksikkerhet.

Blant annet viser det seg at utbygging fra to- til firefelts veier gir svært god effekt her. De siste 20 årene har bilene også blitt mye sikrere. Her handler det både om konstruksjon og utstyr som minimerer skadene når ulykken først skjer. Men ikke minst også veldig mange hjelpemidler som skal hindre kollisjoner og ulykker.

