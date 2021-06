Immunolog advarer mot dette kosttilskuddet

Immunforsvaret påvirkes av alt fra mat, trening og vaksiner, til søvn og stress. Her er immunologens råd for å holde seg frisk.

Spionnettverk, våpenarsenal og demokrati er alle metaforer immunolog og professor i medisin Anne Spurkland bruker for å beskrive immunforsvaret.

– Ingen av metaforene er fullt ut dekkende, men det jeg liker best er fremmedfiendtlig demokrati. Det sier noe om at innad i kroppen hersker det konsensus om hvordan vi skal oppføre oss, men vi vil ikke ha inntrengere, sier hun til God morgen Norge.

Immunforsvarets oppgave er å beskytte kroppen mot sykdom og betennelse, og immuncellene overvåker kontinuerlig om det kommer noe fremmed inn i kroppen.

Spurkland har nylig skrevet boka «Frisk nok! Håndbok i immunforsvar», for å hjelpe folk med å forstå det komplekse systemet.

Syk av for sterkt immunforsvar

Når en trussel oppdages, blir små og store tiltak iverksatt av immunforsvaret. Dette kan være tiltak som av oss oppfattes som sykdom, for eksempel feber, tretthet, nedsatt matlyst, smerte og hevelse.

Sykdom kan være en trussel mot kroppens hovedprosjekt, nemlig det å føre egne gener videre. Ved sykdom får kroppen et varsel, immunforsvaret tar affære og til slutt dannes det antistoffer.

Når vi får vaksine forberedes kroppen på en mulig infeksjon. Vi gir kroppen en jukseinfeksjon uten at man får sykdomssymptomer. Også her er målet å danne antistoffer.

Ifølge immunolog Anne Spurkland er det en vanlig misforståelse at immunforsvaret bør være så sterkt som mulig.

– Et sterkt immunforsvar kan gjøre deg virkelig syk. Men det er heldigvis ingen tiltak du kan iverksette selv som gjør immunforsvaret ditt farlig sterkt. Det beste er å ha et helt greit immunforsvar, sier hun.

Mat og trening

Selv om deler av immunforsvaret er bestemt av genene våre, blir det også påvirket av miljøet rundt oss. Både mat, trening, søvn og stress spiller en rolle.

– Hvis vi spiser for lite, særlig proteiner, får vi dårligere immunforsvar. Det er ikke noe spesielt man bør spise, men spis variert, planter, frukt og kjøtt eller fisk, sier Anne Spurkland.

Immunologen forteller også at for de aller fleste er det unødvendig å ta kosttilskudd.

– Det kan være riktig å ta hvis man faktisk mangler bestemte næringsstoffer, men følger man de norske kostrådene får de aller fleste det de trenger uten ekstra tilskudd.

Ifølge Spurkland er det spesielt én type kosttilskudd man bør være forsiktig med, nemlig antioksidanter. Flere studier viser faktisk at tilskudd av antioksidanter kan være skadelig.

– Dette er et eksempel på at for mye av en god ting blir dårlig. For lite antioksidanter i cellene kan gi celleskade, derfor produserer kroppen antioksidanter selv ved behov. Ekstra tilførsel av antioksidanter utover det som kommer gjennom et variert kosthold med mye frukt og grønt, gjør at prosesser i immunforsvaret ikke fungerer som de skal, forklarer immunologen.

I intervjuet fra God morgen Norge øverst i saken sier Anne Spurkland at kosttilskudd gjør at man lever kortere. Det er upresist. Det hun mente å si er at flere befolkningsstudier knytter tilskudd av antioksidanter eller vitaminer med antioksidant-effekt til kortere levealder.

Trening virker positivt på immunforsvaret. Ved fysisk aktivitet mobiliseres nemlig immuncellene i blodet, altså de forflytter seg fra blodet til vevet og tilbake igjen. Når dette skjer øker beredskapet og immuncellene er ekstra på vakt etter trusler i kroppen.

Søvn og stress

Kroppen har, i likhet med jorda, en fast rytme som veksler mellom natt og dag. Immunforsvaret er i høyest beredskap om dagen.

– Immunforsvaret er best forberedt til å ta seg av mulige skader som kan oppstå når kroppen er aktiv, sier Anne Spurkland.

Derfor ser man også at når på døgnet man får en vaksine kan påvirke hvor godt immunforsvaret reagerer. Hvis man får vaksinen om morgenen, reagerer immunforsvaret bedre enn hvis man får den om kvelden, forklarer Spurkland.

Det viktigste for immunforsvaret er, ifølge immunologen, å bevare en jevn døgnrytme.

– Hvis man forstyrrer rytmen for mye, da går det utover immunforsvaret. Og stress forstyrrer rytmen.

Slik holder du deg frisk

Hvis man vil holde seg frisk og rask er det noen grunnleggende råd som gjelder.

– Det kjedelige er at det blir de samme rådene man hører ellers. Spis variert og bruk kroppen. Man trenger ikke nødvendigvis å trene, men ta for eksempel trapper i stedet for heis, sier Spurkland.

Immunologen mener også at det ikke nødvendigvis er bra å være for renslig.

– Det er ikke noe poeng i å være syk, men det er ikke noe poeng i å være for renslig heller. Vi trenger ikke å være så redde for mikrober og bakterier. Det å få skitt på hendene er ikke noe problem.