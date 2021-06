Fotballryktene: Enig med Manchester United

Chelsea har lenge vært interesserte i Inter Milans høyrebeck, Achraf Hakimi, skal vi tro The Times. Også Paris Saint Germain ønsker å signere 22-åringen, og har nå lagt inn et bud på 694 millioner kroner. Chelsea er ventet å matche dette budet, og har allerede meldt sin interesse for Hakimi, skriver avisen.

Ryktene om en overgang til Manchester United for Jadon Sancho har virkelig blusset opp igjen de siste dagene. Nå melder svært troverdige Fabrizio Romano at Sanchos representanter er enig med Manchester United om en kontrakt fram til 2026. Manchester United skal nå starte forhandlingene med Borussia Dortmund. Tyskerne skal ønske seg 95 millioner euro for engelskmannen.

Tidligere Liverpool- og Newcastle-manager, Rafa Benitez, skal være en seriøs kandidat til å ta over den ledige jobben som Evertons manager, melder Daily Mail.

Barcelona ønsker å få i stand en overgang for Manchester City-ving, Raheem Sterling, i følge spanske Sport. 26-åringen anses som en mulig erstatning for 24 år gamle Ousmane Dembele, dersom franskmannen ikke fornyer kontrakten sin med den spanske stjerneklubben.

Da Brasils spiss Neymar signerte sin nye kontrakt med PSG, var det en betingelse at de ikke solgte den franske spissen Kylian Mbappe denne sommeren, melder AS.

Brightons forsvarspiller Ben White er en ettertraktet kar, skal vi tro the Mirror. Tidligere har det blitt kjent at både Liverpool, Tottenham og Manchester United har ønsket å signere White, og nå har også Arsenal meldt seg på i kampen om 23-åringen.

Jesse Lingard har den siste tiden vært på utlån fra Manchester United til West Ham. The Hammers har nå trappet opp arbeidet med å få til en permanent signering av 28-åringen, etter at midtbanespilleren ikke ble tatt ut til EM for det engelske landslaget, i følge the Sun.

Tidligere Manchester United-midtbanespiller Marouane Fellaini vil forlenge sitt opphold hos den kinesiske Super League-klubben Shadnong Taishan, skriver La Derniere Heure.

Leeds United ønsker å signere den 26 år gamle midtbanespilleren Harrison Reed i løpet av sommeren, skal vi tro the Mail. Engelskmannen spiller for øyeblikket for Fulham, som nylig rykket ned fra Premier League.

Den spanske forsvarsspilleren Sergio Ramos håper å gjenoppta forhandlingene med Real Madrid, og er nå også åpen for en ettårs-kontrakt, i følge AS. 35-åringen har lenge jobbet for å få på plass en ny langtidskontrakt med klubben som han har spilt for siden 2005.

19-år gamle Facundo Pellistri har den siste tiden vært på utlån fra Manchester United til den spanske klubben Deportivo Alaves. De ønsker nå å forlenge lånet, melder Noticias de Alava.