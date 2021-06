Lover allianser og demokrati

President Biden skal denne uken møte G7, NATO og Putin, og åpnet det hele med en tale i Storbritannia. Like før ble det kunngjort at USA skal dele ut 500 millioner vaksinedoser til neste år.

– USA er tilbake.

Slik startet Joe Biden Joe Biden sin tale onsdag.

Han har akkurat ankommet Storbritannia, som er det første av til sammen åtte stopp denne uken, dette skriver nyhetsbyrået AP. Den første talen til presidenten var foran amerikanske tropper ved Royal Air Force Mildenhall og deres familier, i Suffok.

Her kunngjorde han hensikten med besøkene: Vesten må tydeliggjøre at de er i stand til å konkurrere økonomisk mot Kina når verden beveger seg ut av koronapandemien.

– Vi må stoppe pandemien

På denne turen skal Biden delta på møter med G7, NATO og Russlands president Vladimir Putin.

– Vi kommer til å gjøre det klart at demokratier står sammen for å takle de tøffeste utfordringene og sakene som har størst innvirkning på vår fremtid. Vi forplikter oss til å lede med styrke, forsvare våre verdier og levere for vårt folk, sa han til tilskuerne, som alle hadde på seg munnbind.

President Biden under en tale for amerikanske tropper i Storbritannia. Foto: Patrick Semansky/AP

Koronapandemien utgjør fremdeles en stor trussel globalt, og Storbritannia opplever nå en tredje bølge grunnet deltavarianten av viruset som først ble oppdaget i India.

– Vi må stoppe Covid-19, ikke bare hjemme, som vi gjør, men over alt, fortsatte presidenten.

Han lovet også å stå opp mot motstandere, som Kina og Russland, dette skriver New York Times. Under talen sa han at han kommer til å fortelle Putin «det jeg vil at han skal vite», ifølge avisen

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver uttalte at fordeling av vaksinene vil ha flere fordeler for USA. Foto: Mandel Ngan/AFP

Skal dele ut vaksinedoser

Like før presidentens tale kom det ut at Biden-administrasjonen har utviklet en avtale med Pfizer. De vil kjøpe 500 millioner vaksinedoser som skal doneres til rundt hundre lavinntektsland til neste år.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver informerte om at de ønsker å dele ut vaksiner fordi det har helsemessige- og strategiske fordeler for USA.

– Vi var demokratiets arsenal under andre verdenskrig. Vi kommer til å være arsenalet av vaksiner i den kommende tiden av pandemien for å hjelpe å avslutte pandemien, sa Sullivan.