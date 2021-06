Her må de forlate stadion midt i kampen

Novak Djokovic og Matteo Berrettini var godt i gang med det fjerde settet da kampen måtte stanses.

Grunnen var portforbudet i Paris, hvor turneringen spilles. Derfor ble tilskuerne beordret til å forlate stadion like før kl. 23.00, tidspunktet portforbudet starter på.

Tennis-reporteren Ben Rothenberg er kritisk til hvordan arrangøren satte opp kampen. Den startet kl. 20.00, som betydde at fem-setteren måtte bli avgjort på tre timer for at tilskuerne skulle valuta for pengene.

– Jeg håper de får refusjon, skriver han på Twitter.

Etter å ha sett på kampen i nesten tre timer, måtte supporterne forlate Philippe Chatrier-banen før den var avgjort. Foto: Anne-christine Poujoulat Djokovic og Berrettini trakk inn i garderoben mens publikum ble beordret til å forlate stadion. Foto: Anne-christine Poujoulat

Kampen var avbrutt i rundt 20 minutter før Djokovic og Berrettini satte i gang igjen. Djokovic dro i land seieren i det fjerde settet.

Kampen ble vunnet 6-3, 6-2, 6-7 (5-7), 7-5 av serberen.

Verdenseneren møter gruskongen Rafael Nadal i semifinalen.