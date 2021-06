Trumps dystre fremtid

USAs tidligere president risikerer i verste fall å ende sine dager bak lås og slå. De neste månedene og årene vil vise oss i hvilken grad Trump er den kjeltringen han blir beskyldt for å være.

I august blir Donald Trump gjeninnsatt som USAs president, skal vi tro konspirasjonsteoretikenere og deler av den obskure, men ganske store gruppen Qanon-tilhengere. Trump selv skal ha støttet denne ideen, ifølge storavisa New York Times sin Hvite hus-korrespondent Maggie Haberman. At Donald Trump fortsatt hevder at han egentlig vant fjorårets presidentvalg har vi sett utallige bevis på.

Taperens farlige spill

Hvorfor den tidligere presidenten og valgets taper holder på med dette, kan vi bare spekulere i. En grunn kan være at han ønsker å fortelle verden at alle forsøk på å få ham straffedømt de neste par årene handler om en politisk heksejakt heller enn at han faktisk har begått lovbrudd.

Det spekuleres i om Donald Trump vil forsøke seg igjen i kampen om Det hvite hus i 2024. Da vil han i så fall være like gammel som president Joe Biden da sistnevnte vant i fjor. Det er langt fra sikkert at Trump da vil være sprekere enn mannen han selv har omtalt som for gammel og indirekte beskyldt for å være dement.

Og så er det de kommende rettssakene da. For noe blir det. Listen over etterforskninger som angår eks-presidenten er lang. Skikkelig lang.

6. januar stormet Trumps tilhengere kongressen i Wadshington DC. En politimann ble drept i angrepet, og nesten 150 skadet. Foto: John Minchillo

Stormingen av kongressen

At Donald Trump gikk klar i den politiske prosessen, som en riksrettssak er, da han ble tiltalt for å ha bidratt til den dødelige stormingen av Kongressen 6. januar i år, betyr ikke at han er uskyldig. Det betyr bare at hans egne partifeller ikke ønsket å stille ham til ansvar. Amerikanske domstoler kan komme til helt andre konklusjoner.

To av politimennene som ble skadet under stormingen, har reist sak mot den tidligere presidenten for å ha oppildnet til oppvigleri. Etter at han i to måneder løy nærmest daglig om valgresultatet, holdt Donald Trump en tale i Washington DC. Der fortalte han tilhengerne sine at demokratiet var i ferd med å bli frastjålet dem, og at de skulle marsjere mot Kongressen for å motsette seg at Joe Bidens seier ble formalisert.

Tilhengerskaren tok ham på ordet. Flere av gjerningsmennene som stormet Kongressen forsvarer seg nå med at de bare fulgte presidentens ordre. Donald Trump er under etterforskning for sin medvirkning. Han kan bli tiltalt og dømt.

Valgfusk

Dømt kan han også bli for forsøk på valgfusk. Vi vet at han som USAs president ringte delstaten Georgias valgansvarlige, delstatssekretær Brad Raffensberger, og insisterte på at sistnevnte måtte finne nok stemmer til å omgjøre valgresultatet til Trumps favør. Telefonsamtalen er for lengst offentliggjort, og viser hvor langt USAs 45. president var villig til å gå for å sikre seg en seier.

Som president brukte Trump rettsapparatet alt han kunne for å sikre seg en seier på bekostning av valgets virkelige vinner ­­­– Joe Biden. Nå er det samme rettssystemet i ferd med å forberede en rekke saker mot Trump selv.

I New York er det nedsatt en storjury som ser på mulighetene for å stille Trump og de andre lederne av hans forretningsimperium for retten. Anklagene har forgreninger til flere andre delstater, som New Jersey, Illinois og Florida.

Trump Organizations er beskyld for å ha forfalsket og blåst opp verdiene av selskapets eiendommer for å sikre tilgang til enorme lån. Samtidig skal verdiene ha blitt kraftig underrapportert til skattemyndighetene for å snyte amerikanske borgere for viktige skatteinntekter.



Donald Trump selv er under etterforskning. Han risikerer å stå ribbet tilbake hvis dette ikke går hans vei.

«Grab them by the Pussy

At Donald Trump var en skjørtejeger og playboy vet vi. Om han faktisk er skyldig i ha begått seksuelle overgrep slik flere titalls kvinner har beskyldt ham for, får vi kanskje aldri bekreftet. Men fortsatt er det to saker som i aller høyeste grad kan bidra til å stanse alle forsøk på et comeback i amerikansk politikk.

To kvinner, som har beskyldt Donald Trump for henholdsvis voldtekt og seksuell trakassering, har saksøkt ham for ærekrenkelser. Her er bevisene langt tydeligere enn for de påståtte overgrepene. Vi vet hva han har sagt om kvinnene. Den kjente spaltisten E. Jean Carroll hevder at Trump voldtok henne på midten av 90-tallet. «Hun er ikke min type,» hevdet Trump.

Historisk

Og så er det misbruk av valgkampmidler. Reglene er ganske strenge i USA for hva man faktisk kan bruke innsamlede midler til. Donald Trump er under etterforskning, og risikerer en eller flere tiltaler for økonomisk svindel.

Donald Trump var den tredje presidenten i USAs historie som ble stilt for riksrett, og den eneste som ble det to ganger. Han risikerer å bli den første eks-presidenten som blir tiltalt og dømt for kriminelle handlinger.