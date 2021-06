Stasjonsvogner har vært en svært viktig del av merkevaren Volvo i flere tiår.

Store, praktiske og firkantede stasjonsvogner er nettopp det mange forbinder med Volvo. De har også sitt eget ord for biltypen: Nemlig Herregårdsvogn.

Her i Norge har Volvo stasjonsvogn for mange vært den ultimate familiebilen. Med god plass, praktiske løsninger og fokus på sikkerhet.

Men bilmarkedet er i endring. Stasjonsvognene har tapt betydelige markedsandeler de siste årene. Det må også Volvo ta konsekvensen av.

I et intervju med nettstedet Autoweek bekrefter Volvo-toppsjef Håkan Samuelsson at det vil bli endringer i merkets modellutvalg de kommende årene. Og tendensen er klar:

Flere elektriske SUV-er

– Vi trenger færre sedaner og stasjonsvogner, vi har mange slike i dag, sier Samuelsson.

I stedet skal Volvo satse enda tyngre på SUV-er. Disse står i dag for en stor del av salget og mer skal det bli. Her startet Volvo med store XC90, før de fulgte opp med familie-SUVen XC60 og senere den mer kompakte XC40. Sistnevnte er også Volvos første elbil, den blir langt fra den siste.

Det er allerede kjent at neste generasjon XC90 blir elektrisk, den debuterer neste år. Da er det neppe heller lenge til også XC60 kommer som elbil.

Nå har første generasjon XC60 blitt rimelig

Dagens XC90 har vært en stor suksess for Volvo, den neste blir elektrisk og skal komme i 2022.

XC20 og XC100?

Samtidig er det kjent at Volvo vil komme med flere varianter av disse. De har allerede lansert C40 som er en mer sporty og coupe-lignende utgave av XC40. Det er ikke veldig overraskende om vi får se tilsvarende utgaver av også XC60 og XC90 om ikke lenge.

Det går også rykter om en kommende XC20, altså en bil hakket under XC40. I tillegg er det kjent at Volvo har planer om et nytt flaggskip som kan komme til å hete XC100.

Hvilke modeller er det så som henger i en tynn tråd? I dag har Volvo sedan- og stasjonsvognutgaver i både 60- og 90-serien. Sedanene heter S60 og S90, stasjonsvognene V60 og V90. Disse finnes også i «offroad-utgaver» kalt V60- og V90 Cross Country.

Sedanen S60 er en bil med relativt begrenset potensiale. Markedet for kompakte sedaner har falt mye de siste årene.

Kombinere 60- og 90-serien

Det spekuleres i at Volvo kan komme til å forenkle modellutvalget her kraftig. En måte å løse dette på, er å smelte 60- og 90-serien sammen til én modell. På den måten halverer de enkelt antall modeller her.

Samtidig har de også muligheten til å lage forlengede utgaver, i markeder som etterspør dette. Det er langt rimeligere løsning, enn å utvikle egne modeller. I dag har Volvo blant annet en forlenget S90 som er særlig populær i Kina.

Bortsett fra endringer i modellutvalget, handler veldig mye hos Volvo nå om overgangen til elektrifiserte biler. I Europa står disse nå for 40 prosent at totalsalget, der de ladbare hybrid-SUVene er aller mest populære. Men dette er bare starten. Innen 2030 er ambisjonen av Volvo bare skal selge elbiler.

