Nissan har flere tiår med pickup-salg bak seg i Norge. Posisjonen deres i dette segmentet har vært sterk, samtidig som biltypen også handler om verdifull imagebygging.

Likevel er det nå snart over for Nissan og pickup i Norge. Deres Navara går nemlig mot slutten. Og nå er det klart at den ikke vil bli erstattet.

Dette skjer som en direkte konsekvens av et større spareprogram i Nissan/Renault/Mitsubishi-alliansen. Som et ledd i denne, skal Nissan legge ned fabrikken hvor Navara produseres, i Barcelona, Spania.

I desember i år stopper samlebåndet der for siste gang. 3.000 fabrikkarbeidere mister jobben, etter det som har vært en lang prosess med både fagforeninger og spanske myndigheter.

Navara er kjent som en arbeidshest – som samtidig byr på komfort og kjøreegenskaper.

Mercedes-utgave

– Dette betyr at modellen tas ut av salg tidlig i 2022. Navara har vært en stor suksess for Nissan, særlig nåværende modell har høstet gode kritikker og satt en ny standard på kjøreegenskaper i pickup-segmentet. Den ble også kåret til årets pickup i Europa i 2016, forteller Knut Arne Marcussen som er kommunikasjonssjef for Nissan i Norge.

Der pickuper lenge mest av alt var robuste og primitive kjøretøy, ledet Nissan an med å gi Navara langt mer personbil-lignende egenskaper da andre generasjon debuterte i 2005. Denne ble bygget på samme plattform som SUV-en Pathfinder, og fikk mye skryt.

Dagens Navara debuterte i 2014 og er et samarbeidsprosjekt med Renault og Mercedes. Sistnevnte har også solgt sin egen utgave av bilen, da heter den X-Klasse.

Pickupene har fått mye mer personbilpreg innvendig de siste årene, her har Navara vært en av modellene som har ledet an.

Kanskje komme tilbake

Hvorfor bygger så ikke Nissan er erstatter ved en annen av sine fabrikker? Dette sier Knut Arne Marcussen:

– Pickup-segmentet har krympet inn i volum i vår del av verden. Stadig tøffere utslippskrav stiller også strengere krav til bilene og gjør det krevende å drive lønnsomt. Når det er sagt, er det ikke umulig at Navara kanskje kommer tilbake til Europa senere, dersom markedspotensialet anses å være stort nok, da produsert ved en av våre andre produksjonsanlegg utenfor Europa.

Pickup-salget i Europa er synkende, samtidig er biltypen også under press fra stadig strengere utslippskrav.

Selge varebiler i stedet

Her er det kjent at Nissan har vurdert å hente biler produsert ved den store pickupfabrikken deres i Thailand.

Denne fabrikken eksporterer til en rekke markeder. Men her har man tydeligvis kommet til at etterspørselen i Europa er for liten til at det er interessant.



I stedet for pickup satser Nissan for fullt på andre varebiler, som det forventes større markedspotensial for. Dette skjer i samarbeid med alliansepartner Renault, som Nissan har utviklet modeller som NV250, NV300 og NV400 sammen med i dag, og vi vil se flere nye varebiler i tiden framover.

