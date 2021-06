Fra konspirasjonsteori til etterforskning – derfor gransker USA laboratorium-teorien

Ideen om at koronaviruset lekket fra et kinesisk laboratorium ble lenge avfeid som en konspirasjonsteori. Nå granskes teorien av amerikansk etterretning.

I slutten av mai ble amerikansk etterretning beordret til å granske koronavirusets opphav. President Joe Biden gir etterretningsbyråene 90 dager på å gjennomgå eksisterende informasjon, i tillegg til å innhente ny. Teorien om at koronaviruset ved et uhell slapp ut av et laboratorium i Kina, for at kinesiske myndigheter så forsøkte å skjule dette, er blant spørsmålene Biden vil ha svar på.

Teorien ble under starten av pandemien støttet av daværende president Donald Trump, men raskt avfeid som konspirasjonsteorier av forskere og journalister. Nå har vinden derimot snudd, og nylig publiserte Washington Post en rettelse i en artikkel fra februar 2020. I artikkelen anklaget avisa republikaneren Tom Cotton for å gjenta en «konspirasjonsteori som allerede er avfeid». Nå er artikkelen endret til at det ikke finnes «noe sikkerhet om opphavet til viruset».

USAs tidligere president Donald Trump var tidlig ute og støttet laboratorium-teorien. Foto: Jonathan Drake/REUTERS

– Det at Donald Trump omfavnet denne teorien gjorde det til et splittende tema. Nå som Trump ikke lenger er president, blir det plutselig litt mer tillatt å snakke om dette, sier statsviter Daniel Drezner ved Tufts University til Fincancial Times.

Endringen merkes også i sosiale medier, hvor Facebook inntil nylig fjernet innlegg som hevdet at koronaviruset var menneskeskapt. Det endret seg derimot i slutten av mai.

– Dette skjer i lys av den pågående etterforskningen av koronavirusets opphav og etter rådgivning fra offentlige helseeksperter, sa en talsperson for Facebook ifølge Politico.

WHO støtter granskning

Flere forskere, deriblant Antony Fauci, mener fremdeles at viruset mest sannsynlig oppsto i naturen, hvor det ble overført fra dyr til menneske. Til tross for omfattende forskning på viruset, har man heller ikke funnet vitenskapelige bevis som styrker laboratorium-teorien.

Leder i Verdens Helseorganisasjon, Tedros Adhanom, mener laboratorium-hypotesen bør etterforskes grundigere. Foto: Martial Trezzini/AP

Likevel føler mange, deriblant WHO-leder Tedros Adhanom, at teorien ikke kan utelukkes før den har blitt undersøkt grundigere.

– Selv om våre etterforskere har konkludert med at laboratorium-teorien er den minst sannsynlige, krever dette videre etterforskning, sa Adhanom under Verdens Helseorganisasjons generalforsamling i slutten av mars.

Han er blant dem som ønsker den amerikanske etterforskningen velkommen, selv om flere eksperter mener man trenger langt mer enn 90 dager for å sikkert fastslå koronavirusets opphav.

Rapport skaper debatt

Også innad i amerikansk etterretning hersker det uenighet om opphavet. Ifølge Det hvite hus mener to etterretningsbyråer at viruset sannsynligvis oppsto i naturen, mens et annet byrå heller mot et laboratorium.

– Et flertall av etterretningsmiljøet mener det ikke finnes tilstrekkelig informasjon for å si at den ene er mer sannsynlig enn den andre, heter det i uttalelsen.

Wuhans Virologiske Institutt var under strengt vakthold da forskere fra WHO ankom i februar. Foto: Thomas Peter/REUTERS

Et dokument som har fått etterforskerne til å sperre opp øynene, er en rapport fra Utenriksdepartementet publisert mot slutten av Trump-administrasjonen. Rapporten, som først ble omtalt i Wall Street Journal, hevder at tre forskere ved et laboratorium i Wuhan trengte sykehusbehandling for luftveisproblemer allerede i november 2019.

– Symptomene minner både om covid-19 og vanlig sesonginfluensa, heter det i rapporten. Dokumentet konkluderer ikke med hva slags sykdom forskerne hadde pådratt seg, og heller ikke med hvor alvorlig sykdommen var.

Rapporten hevder også at et laboratorier i Wuhan gjennomførte såkalte «gain of function»-studier, altså studier som gir virus en ny biologisk funksjon. Dette medfører i praksis at man kan gjøre et virus mer smittsomt eller dødelig, og studien i Wuhan skal ifølge rapporten ha skjedd med støtte fra USA. Direktør ved National Institute of Health, Francis Collins, benekter derimot at disse studiene noensinne har funnet sted.

Tilbakeholdt informasjon

I uttalelsen kritiserer Biden-administrasjonen kinesiske myndigheter for manglende åpenhet om viruset, slik Trump-administrasjonen gjorde i fjor.

– Den manglende evnen til å få etterforskere ut i felten under virusets tidligere fase vil alltid være til hinder for enhver granskning av covid-19, slår Det hvite hus fast.

Allerede under starten av pandemien tilbakeholdt Kina informasjon fra WHO. Da helseorganisasjonens eksperter var i Wuhan i januar, skal innbyggerne i byen ha blitt truet til taushet.

Kinas manglende åpenhet er frustrerende for etterforskerne, men heller ikke noe nytt fra et land som er kjent for å kneble ytringsfriheten. Selv om Kina holder mye skjult for omverdenen, trenger ikke det nødvendigvis bety at de skjuler noe så spesifikt som et laboratorium-uhell.

WHOs forskere fant lite som tydet på at viruset stammet fra Wuhan-laboratoriet. Foto: Hector Retamal/AFP

– Problemet er at når Biden ber om en etterforskning, i det som er et svært politisk betent klima, blir det bare enda mindre sannsynlig at Kina vil samarbeide i arbeidet med å finne opphavet, mener Yanzhong Huang, ekspert på global helse ved den utenrikspolitiske tenketanken Council on Foreign Relations.

Sannsynligvis oppstått i naturen

Den største årsaken til å etterforske laboratorium-teorien er ifølge helseforskere ikke at man har nye bevis, men snarere at ingen har klart å bevise at koronaviruset oppsto på andre måter.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at viruset kom fra et vilt dyr i naturen, sier virologen Arinjay Banerjee til Associated Press. Han påpeker at overføringen av virus fra dyr til mennesker er vanlig i naturen, og at man allerede har sett tilsvarende tilfeller med virusene SARS1 og MERS.

Virologen utelukker derimot ikke at laboratorium-teorien kan stemme:

– Man har sannsynligheter, og så har man muligheter. Fordi ingen har identifisert et virus som er helt identisk som covid-19 hos et dyr, kan forskere fremdeles spørre seg selv om det finnes andre muligheter, sier Banerjee.

Kan ta lang tid

Å få en helt sikker bekreftelse på opphavet til et virus er ikke alltid en rask, enkel eller i det hele tatt mulig oppgave. For eksempel ble aldri opphavet til kopper oppdaget før sykdommen vaksiner utryddet sykdommen.

Og mens forskere i 2003 klarte å finne ut at det var asiatiske snikkatter som hadde overført SARS-viruset til mennesker, måtte man vente helt til 2017 for å slå fast at viruset oppsto blant kinesiske flaggermus.

Asiatiske snikkatter overførte SARS-virsuet til mennesker. Foto: Sigit Pamungkas/REUTERS

Forskerne tviler derfor sterkt på at man vil sitte igjen med definitive svar etter at Bidens 90 dager er omme.

– Vi får sjelden «fellende bevis». Selv under best mulig omstendigheter kan man sjelden vite noe med sikkerhet, men vår bare grader av sannsynlighet, sier epidemiolog Stephen Morse ved Columbia University.

Uavhengig av hvilke funn amerikansk etterretning gjør, vil de med høy sannsynlighet skape debatt. Særlig om man finner nytt bevis som styrker eller svekker laboratorium-teorien.