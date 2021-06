Landet rolle i Marvel-serien «Loki»

Onsdag var det premiere på Marvels splitter nye serie, «Loki» på Disney +.

Handlingen følger direkte opp en scene fra «Avengers: Endgame», og vi følger historien til den slue guden, «Loki».

God kveld Norge har snakket med Wunmi Mosaku (34), som spiller rollen som« Hunter B-15».

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Mosaku er kanskje mest kjent som «Ruby Baptiste» i serien «Lovecraft Country», men 34-åringen har spilt i flere filmer og serier.

I 2017 vant hun BAFTA-prisen, bedre kjent som «den britiske Oscaren», for beste kvinnelige birolle for rollen som «Gloria Taylor» i Filmen «Damilola, Our Loved Boy».

Nå er hun altså aktuell i det enorme Marvel-universet.

– Jeg har hatt lyst til å være en del av MCU, Marvel Cinematic Universe, helt siden jeg så den første «Black Panter»-filmen, forteller hun til God kveld Norge.

Visste ikke hva hun prøvespilte til

Vanligvis vet man på forhånd hvilken film eller serie man går på audition til, men 34-åringen avslører at hun ikke hadde en anelse om hva hun prøvespilte til.

– Jeg gjorde en åpen audition, hvor jeg brukte både britisk aksent og amerikansk, så skrev jeg under på en taushetsplikt, forklarer hun og fortsetter:

– Jeg visste ikke at det var til «Loki». Noen måneder senere fikk jeg en telefon fra agenten min som sa jeg ble tilbudt jobb i serien.

Mye fysisk arbeid

Mosaku spiller som nevnt «Hunter B-15», som er en tøff dame og som ikke har noe i mot å slå til medskuespiller Tom Hiddleston i basketak.

Det krever mye trening, forklarer 34-åringen.

– Vi jobbet med forskjellige stunts hver eneste dag. Alle skuespillerne gikk igjennom koreografiene sammen, i tillegg jobbet vi med en personlig trener for å ha kondisjon til å kunne fullføre de ulike scenene, forteller hun.

SLU: Tom Hiddleston spiller den slue guden, Loke. Foto: Disney+

Hyller medskuespillerne

I serien kan de hoste opp navn som blant andre, Tom Hiddleston og Owen Wilson. 34-åringen kan avsløre at Loki (Hiddleston), er en kjernekar i virkeligheten.

– Jeg nøt hvert sekund vi var i innspilling, sier hun og fortsetter:

– Tom er en fantastisk mann, han hjalp meg med manus, til og med de scenene han ikke var med i. Han passet virkelig på meg, avslutter hun.