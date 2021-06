Oppdaget talentet i mammaperm. Nå skal hun til OL som landets eldste

– Ingenting tilsier at du må falle sammen når du fyller 40. Jeg føler meg i bedre form enn for ti år siden. Hvis jeg kan klare det, forstår jeg ikke hvorfor andre ikke skal klare det, sier Diver til World Athletics.

44-åringen vokste opp i en liten by på vestkysten i Irland, men bor nå i Australia og har delt statsborgerskap.

Hun har tidligere fortalt at hun gikk på en konservativ ungdomsskole drevet av nonner. Der skal jentene ha blitt frarådet til å drive med idrett.

De fikk lov til å spille basketball i lunsjpausene. Diver fortsatte å spille senere, men ble ikke – ifølge seg selv – noe særlig god.

Overrasket på jobb-stafett

Deretter fulgte en studietid der det sosiale stod i høysetet. Først etter at hun hadde født sin første sønn, Eddie, oppdaget Diver at hun hadde et talent for løping.

Da var hun 33 år og i mammaperm. Søsteren inviterte henne med på en stafett med jobben. Diver hadde lyst til å komme seg i form igjen etter graviditeten, og slengte seg på.

– En av guttene på laget ble overrasket over hvor raskt jeg løp en runde uten trening, og foreslo at jeg skulle bli med i en løpegruppe, har hun skrevet på nettstedet Players Voice.

Sakte, men sikkert, startet en sensasjonell karriere, utgangspunktet tatt i betraktning. Raskt markerte hun seg i flere løp på regionalt og nasjonalt nivå.

I 2013 ble hun mor igjen. Ett år senere deltok hun i sitt første maraton, og løp inn til den imponerende tiden 2.34.15.

STORT MESTERSKAP: Her har Diver nettopp fullført maraton under VM i 2015. . Foto: Mark Schiefelbein

Det var i underkant av ett minutt bak Irlands VM-krav, men Australia ga henne en plass på laget.

Siden har hun hatt stor fremgang. I 2019 ble hun nummer sju i prestisjefylte London Marathon med tiden 2.24.11, som er hennes personlige rekord. Samme år ble hun også nummer fem i New York City Marathon.

Og da hun løp 10.000 meter i VM i Doha på 31.25,49, var det ny verdensrekord for kvinner over 40 år.

– Hvem bryr seg, svarte Diver da, ifølge Runner's World.

Omtalen irriterer

Nylig ble det offisielt klart at hun er med på Australias OL-lag. Hun mistet OL i Rio på grunn av skade, og får nå debuten i en alder av 44 år.

Ifølge BBC blir hun landets eldste OL-deltaker.

Men nettopp det er en irritasjonsfaktor for Diver: At alderen til stadighet blir tema når hun omtales i mediene.

– Jeg synes det er ekstremt frustrerende at mye av medieoppmerksomheten jeg får stort sett sentreres rundt alderen min, har hun sagt tidligere.

– Jeg vet at det på noen måter er ment som et kompliment. Det er ikke mange utøvere som fortsatt har suksess i 40-årene, men jeg har løpt i en relativt kort periode, så scenarioet er annerledes for min del, poengterte hun.