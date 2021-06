Årsmøtet i LSK gikk imot styret - støtter boikott av Qatar-VM

Det store grasrot-oppgjøret i norsk fotball mot Qatar-VM startet da Tromsø IL oppfordret til boikott i februar. Etter dette har en rekke eliteserieklubber har tatt til orde for at Norge bør boikotte neste års VM-sluttspill.

Onsdag ettermiddag diskuterte både SK Brann og Lillestrøm SK hvordan klubbene skal stille seg på fotballtinget senere i sommer.

LSK-styret ønsket ikke å stemme for boikott, men supporterne hadde klart flertall med 54 mot 23 på årsmøtet onsdag.

Dermed er det klart at LSK vil stille seg bak forslaget om boikott på forbundstinget.

– Det er jo konsekvensene ved at vi er en medlemsstyrt klubb. Demokratiet og flertallet bestemmer. Vi må bare forholde oss til det, og på fotballtinget må vi stemme på boikott, sier styreleder i LSK, Morten Kokkim, til TV 2.

Grunnen til at LSK-styret mener at boikott er fordi de frykter at en boikott er feil metode for å oppnå det de ønsker.

– Vi må jobbe der det skjer. Selv om det er en lang vei å gå for å få til det som vi ønsker, så mener vi at det på lengre sikt vil lønne seg å jobbe innenfor i stedet for å trekke seg ut av sakens kjerne. Det var styrets vurdering.

Splittet stemning på puben

Kokkim sitter på Lillestrøm-puben Martins sammen med supportere når TV 2 ringer.

– Vi diskuterer videre her, selv om resultatet er gitt. Og de fleste her er i grunn imot meg, så stemningen er basert på resultatet: De vant, styret tapte, sier Kokkim før en supporter bryter inn:

– Medlemmene bestemte, og vi vant, roper supporteren.

– Men dere er fortsatt ett LSK, eller?

– Ja, vi er fortsatt fuglafamilien og at vi er uenige med hverandre, det godtar vi. Og diskusjonen var saklig og grei. Dette får ikke noen annen konsekvens enn at vi må stemme for boikott på forbundstinget, avslutter Kokkim.

Bakgrunnen for boikotten er blant annet kritikken som er rettet mot fremmedarbeidernes arbeidsforhold i landet.



Forbundsstyret i NFF skal behandle spørsmålet om Norges deltakelse i fotball-VM i Qatar 2022 på et ekstraordinært forbundsting 20. juni.



Brann for boikott

Styret i Brann vedtok på årsmøtet i mars at de ville sende en oppfordring til NFF om å boikotte fotball-VM i 2022. Supporterklubben Bataljonen og medlemmene i klubben har også vært tydelig for boikott.

Brann leste igjennom og diskuterte rapporten fra Qatar-utvalget på medlemsmøtet. Klubben står fortsatt på boikott.



Qatar-utvalget, som leverte sin rapport i mai, anbefaler at NFF ikke boikotter VM. Det var kun to fra supportermiljøet som stemte for boikott i utvalget på 14 medlemmer.