Premier League bekrefter: Superligaklubbene enige om straff

Millionbeløp skal betales fra toppklubbene. I tillegg er de blitt enige om en knallhard straff for å forhindre at det samme skjer igjen.

Slik Sky Sports meldte tidligere onsdag, er det blitt enighet om en straff for superliga-klubbene.

I en uttalelse skriver Premier League og Det engelske fotballforbundet (FA) at de seks klubbene igjen har erkjent at de begikk en feil, og bekreftet deres forpliktelse til engelsk fotball.

Som en gest er klubbene samlet blitt enige om å gi et bidrag på 22 millioner pund. Pengene skal gå tilbake til fotballen – både til supportere, breddefotballen og veldedighetsarbeid i lokalmiljøene, heter det i uttalelsen.

22 millioner pund tilsvarer 257 millioner kroner etter dagens kurs.

I tillegg er klubbene blitt enige om å støtte en regelendring. Den tilsier at skulle noe lignende skje igjen, vil klubbene bli straffet med et trekk på 30 poeng. Den potensielle straffen vil følge med en bot på 25 millioner pund per klubb.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal og Tottenham var de seks klubbene som hadde planer om å bli med i superligaen.

Ifølge uttalelsen har samtlige beklaget overfor supporterne, de andre klubbene, Premier League og FA.