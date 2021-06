Uno-X ønsker å hente Alexander Kristoff

Alexander Kristoffs kontrakt med Team UAE Emirates går ut etter denne sesongen. Mye tyder på at han kommer til å skifte lag. Et av alternativene er den norske storsatsingen Uno-X.

– Ja, svarer lagets sjef, Jens Haugland, på spørsmål om det er riktig at de har forhørt seg angående 33-åringen.

– Det er vår plikt å sjekke ut hva som er mulig å få til med historiens beste norske rytter - og hva han tenker om fremtiden. Alexander er en fantastisk syklist som hadde vært fantastisk å få på laget vårt, sier sykkelsjefen i Uno-X.

Bekrefter at det er aktuelt

Kristoff signaliserer overfor TV 2 at det er aktuelt å sykle for det norske profflaget. Og omtaler satsingen i positive vendinger. Men han vil ikke si noe angående kontraktsforhandlinger på nåværende tidspunkt.

– Jeg har ingen kommentar utover at Uno-X er et av lagene som er aktuelle, sier han.

TV 2 er kjent med at World Tour-laget Israel Start-Up Nation - med Chris Froome og Carl Fredrik Hagen i stallen - også skal ha signalisert interesse.

– Vi undersøkte situasjonen og snakket med agenten til Kristoff. Dette er en del av kartleggingen til laget i forhold til hvilke ryttere som kan være aktuelle. Det er ikke noe mer spektakulært enn det, understreker Haugland.

– Men det hadde vært spektakulært hvis dere hadde landet en avtale med ham?

– Det hadde vært veldig hyggelig, det. Men da skal det være på den riktige måten for oss og for Kristoff, svarer Uno-X-sjefen.

Jens Haugland, flankert av sportsdirektørene Kurt Asle Arvesen og Stig Kristiansen, er sjef for det norske profflaget Uno-X. Foto: Berit Roald

Vil gi innpass i større ritt

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad håper at Kristoff og Uno-X finner sammen.

– Dette er egentlig ikke overraskende i det hele tatt. Kristoff er et stort navn som kan løfte laget ytterligere. Han har i tillegg ikke kontrakt for neste år. Det er dermed naturlig at han snakker med Uno-X, så hardt som de satser.

Dette ville trolig betydd at Uno-X - som er på nest øverste nivå i sykkelsporten - ville fått en økt status ute i sykkel-Europa. Laget med de røde og gule trøyene har virkelig vist seg frem denne våren, noe som også har pirret nysgjerrigheten til noen av de større rittarrangørene.

– Uno-X er veldig interessert i å få invitasjoner til større ritt enn det de sykler i dag. Der kunne Alexander fungert som en døråpner. Hans navn kunne betydd at de fikk innpass i Flandern Rundt og i treukerstourer, som Tour de France, mener Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert håper Kristoff heller velger Uno-X enn et mindre World Tour-lag. Der kunne han skvist ut det siste på tampen av en lang og suksessrik karriere. I tillegg til at han kunne overført mye av sin opparbeidede kunnskap og rutine til den neste generasjonen norske ryttere.

– Kristoff er en av de største toppidrettsutøverne vi har. Han fullfører jobben 100 prosent uansett forhold. Han er en helhetlig utøver som ville passet veldig bra inn hos oss, mener Jens Haugland.

– Har du et håp om at det skal gå i boks?

– Det er nok ikke veldig realistisk, svarer han.