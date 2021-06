Kjendiser kjemper for grisene – signaturene renner inn

Etter at NRK i helgen nok en gang viste fram forferdelige forhold ved en rekke norske grisefarmer har det tatt fyr i debatten blant norske kjendiser.

Under tittelen «Griseindustriens brutte løfter» viser kanalen ferske bilder fra innsiden av norske grisefjøs. Bildene er tatt av en gruppe dyrevernaktivister. I flere år har de tatt seg ulovlig inn i grisefjøs om natta og filmet. Målet er å følge opp lovnadene fra kjøttbransjen i 2019, om full opprydning i norske grisefjøs.

– Det er noe av det som jeg ikke klarer å se, sier influenser Kristin Gjelsvik da God kveld Norge slår på tråden.

Hun tok et valg om å bli vegetarianer i 2016 etter å undersøkt selv hvordan dyrene i Norge blir behandlet, Brennpunkt sin dokumentar fra 2019 og disse ferske bildene mener hun beviser hennes funn.

– Det finnes unntak, noen behandler grisene med respekt, men med tanke på disse avsløringene så er det dessverre slik at de fleste ikke gjør det. Det er skammelig å se at dette skjer i Norges land, tordner Gjelsvik.

– Det er forferdelig trist at dette ikke har blitt tatt på alvor, at grisene lever under slike groteske forhold. Det er intelligente dyr. Jeg setter enormt pris på aktivistene som har tatt tak i dette, og vist frem sannheten. Vi som forbrukere har blitt lurt, fortsetter influenseren.

Nortura, hvor over 18.000 bønder er medlem, svarer nederst i artikkelen.

SINNA: Gjelsvik synes det er skammelig at grisene blir behandlet slik i Norge. Her fra Vixen Awards. Foto: Vidar Ruud / NTB

Over 55.000 har signert

En annen som har engasjert seg på sosiale medier er tv-profil Ida Fladen.

– Jeg tror de færreste av oss ønsker at grisene (og andre dyr) skal leve et så uverdig liv som mange gjør i dag, skriver Fladen på Instagram, og legger til at for henne var det uproblematisk å kutte ut kjøtt.

Hun foreslår noen alternativer for de som ikke vil bli vegetarianere.

– Du kan spise litt mindre kjøtt enn du gjør i dag, du kan kjøpe kjøtt fra gårder hvor grisene får være ute og du kan signere kampanjen over, skriver hun og linker til en underskriftskampanje på betonggrisene.no.

God kveld Norge har snakket med Tor Grobstok som driver nettsiden, han er også en av de som har vært i grisefjøsene og dokumentert forholdene.

– I skrivende stund har cirka 60.000 personer signert vår underskriftskampanje for bedre liv for grisene, strengere reaksjoner på lovbrudd og mer åpenhet i griseindustrien, sier Grobstok.

Han er svært glad for det store engasjementet.

– Det er fantastisk å se at så mange kjendiser og influensere er opptatt av dyrevelferd, og bruker sin stemme for å gi grisene et bedre liv. Det vi har avdekket er viktig informasjon for samfunnsdebatten, og både Fladen og andre bidrar med å gi forbrukerne den informasjonen de har krav på, sier Grobstok.

Han legger til at den positive responsen de får er en viktig støtte for inspektørene som har vært ute på grisefarmer og sett så mye lidelse.

– Støtten gir ny energi og motivasjon til å fortsette arbeidet for dyrene. Det er utrolig viktig at norske forbrukere får se et usminket bilde av hvordan maten deres produseres, i kontrast til glansbilde som kjøttindustrien presenterer, fortsetter dyrevernaktivisten.

ENGASJERT: Tor Grobstok ved nettverk for dyrenes frihet synes det er fantastisk at kjendiser engasjerer seg. Foto: betonggrisene.no

Betyr enormt mye

Artist Maria Mena har også tatt til Instagram for å dele informasjon, og ber sine følgere se etter dyrevernmerket når de kjøper kjøtt. Dyrevernmerket viser at produktet er godkjent av dyrevernalliansen. Hun anbefaler også appen «Dyrevennlig».

– Brukte nettopp appen i butikk for første gang og styrte unna en produsent som fikk minus på dyrevelferd! Anbefales! skriver hun.

Live Kleveland er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, og setter stor pris på støtten fra kjendiser og influensere.

– Det betyr enormt mye at kjendiser engasjerer seg for dyr. Dyrene har jo ingen stemme selv, så de er helt avhengige av at andre taler deres sak.

– Vi ser at kjendisene har stor påvirkningskraft, og setter uendelig stor pris på hver eneste én som liker, deler eller på an annen måte inspirerer andre til å bry seg om dyrene som trenger det aller mest, sier Kleveland.

– De er i vår varetekt

Mia Gundersen skriver på Facebook at om vi skal spise kjøtt så må vi respektere grisenes behov for et verdig liv.

– Forstår at det ikke går opp med industrien som er skapt i økonomiens grep, men levende vesen sitt ve og vel er viktigere enn at vi skal få bacon og koteletter som har levd et ufattelig uverdig liv. Nok er nok! raser artisten og skuespilleren.

God kveld Norge har vært i kontakt med Gundersen, som sier følgende om hvorfor hun reagerer:

– Fordi det dreier seg om respekt for levende vesener som skal ha gode levevilkår den tiden de er i vår varetekt, svarer hun.

REAGERER: Mia Gundersen synes det hun har sett hos NRK er forferdelig. Foto: Cornelius Poppe

Nortura lover å bli bedre

God kveld Norge har også kontaktet Nortura, som er en av Norges største matprodusenter. De beskriver seg som bondens selskap, og er et samvirke eid av over 18.000 norske bønder.

De har naturligvis fått med seg bildene på NRK.

– Det er helt naturlig at bildene vekker reaksjoner, og vi følger selvfølgelig med på aksjonen som mange nå signerer. Vi tar med dette i det videre arbeidet, og skal snu hver stein for å bli bedre, sier kommunikasjonssjef i Nortura, Mari Hagerup.

SVARER: Mari Hagerup i Nortura sier de skal snu hver stein for å bli bedre. Foto: nortura.no

Hun sier at bildene er hovedårsaken til at Nortura nå iverksetter et arbeid for å se hvordan de og andre kan sikre at alvorlige brudd på dyrevelferden ikke skjer.

– Vi må sikre at vi er gode nok til å forebygge lovbrudd. Engasjement utenfra virker selvfølgelig skjerpende på oss og alle i næringen, sier Hagerup.

– Føler dere at det er riktig informasjon om grisenes levekår som nå blir spredd på sosiale medier?

– Et tilfelle av dårlig dyrevelferd er ett for mye, og vi ser at det er flere lovbrudd i bildene. Det er imidlertid også viktig for oss at forbrukerne vet at det de siste årene har kommet på plass en systematikk som gir mer tilsyn i fjøset enn før, forteller kommunikasjonssjefen, og fortsetter:

– En stor andel av tilfellene som er vist på NRK ble fanget opp av våre systemer gjennom disse rutinene. Men det gjenstår fremdeles en jobb å gjøre, og det tar vi på alvor.

Kristin Gjelsvik synes lovnadene fra Nortura er veldig fine, men tror det ikke før hun ser det.

– Vi får håpe at det ikke bare er tomme ord og tomme handlinger. Vi får håpe at det gjør noe denne gangen, også må de gjerne ønske oss velkomne på besøk så vi får se, avslutter hun.