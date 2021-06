Kims vekttap vekker oppsikt – kan ha slanket seg for folket

Det mye omtalte vekttapet er synlig på en rekke fotografier av Kim Jong-Un, tatt i forbindelse med et politisk toppmøte i hovedstaden Pyongyang i helgen. Bildene er første gang den nord-koreanske lederen har vist seg offentlig på over en måned.

Både det sør-koreanske nyhetsbyrået Yonhap og amerikanske NK News påpeker at Kim virker å være synlig tynnere enn på tidligere bilder. Ifølge NK News, som har gjennomført en grundig analysert bildene, virker Kim å ha gått ned en «betydelig mengde».

Av bildeanalysen fremgår det blant annet at Kim, som antas å være 37 år gammel, virker å ha strammet remmen på favorittklokken sin. Bildene virker å vise at Kims venstre hånd og underarm er merkbart tynnere enn på tilsvarende bilder tatt i november 2020 og mars i år.

Slik så Kim Jong-Un ut i mars. Foto: Korea News Service via AP

Lagt på seg syv kilo i året

Kim Jong-Uns vekt har vært et gjengående tema siden han overtok ledelsen av landet i 2012. Da hadde hans forgjenger, faren Kim Jong-Il, dødd av det som antas å være et hjerteinfarkt. Kim Jong-Un er kjent som en kjederøyker, og eksperter på Nord-Korea påpeker at han fører en usunn livsstil.

Dette bildet viser Kim Jong-Un sist fredag. Favorittklokken skal ifølge analyser være strammet inn som en følge av vekttapet. Foto: Korea News Service via AP

Sør-koreansk etterretning anslo ifjor at Kim veide 140 kilo, skriver The Guardian. De mente også at at i gjennomsnitt hadde lagt på seg seks til syv kilo i året siden han tok makten.

Kan ha slanket seg for folket

Det fremgår ikke av analysen til NK News om Kims vektreduksjon er et resultat av sykdom eller en bevisst livsstilsendring. Dersom Kim har helseproblemer, kan det potensielt få store følger.

– Hvis det skyldes en helsetilstand, kniver potensielle etterfølgere allerede i kulissene. Den kampen kan medføre trøbbel for resten av verden om han plutselig skulle gå bort, sier analytikeren Vipin Narang til NK News.

Narang, som er professor ved Massachusetts Institute of Technology, påpeker at Kim også kan ha bestemt seg for å gå ned i vekt for å få høyere oppslutning blant det nord-koreanske folk.

Dette bildet ble offentliggjort av nord-koreanske myndigheter i april. Foto: KCNA via Reuters

Landet sliter med både matmangel og økonomiske utfordringer, etter at koronapandemien har ført til en kraftig reduksjon i handelen med Kina. Nord-Korea er også underlagt en rekke internasjonale restriksjoner som følge av regimets atom- og rakettprogram.

Hyppige spekulasjoner

Dette er langt fra første gang det spekuleres i lederens helsesituasjon. I 2014 var Kim sporløst forsvunnet i seks uker, før han plutselig dukket opp med en stokk i hånden. Sør-koreansk etterretning mente den gang at Kim hadde operert bort en cyste fra ankelen.

I fjor vår førte et tre uker langt fravær til en rykteflom, og flere hevdet at Kim var alvorlig syk etter en hjerteoperasjon. Noen gikk så langt som å hevde at lederen var død. Da Kim dukket opp igjen, ble det hevdet at lederen sannsynligvis bare hadde isolert seg selv i forbindelse med pandemien.

Nord-Korea insisterer på at de så langt ikke har registrert et eneste tilfelle av koronasmitte, etter at myndighetene stengte grensene mot Russland og Kina.