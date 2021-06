Ble nedringt om koronasertifikatet – dette lurer «alle» på

Helsedirektoratet melder om ekstrem pågang etter at koronasertifikatet ble lansert.

En testversjon av koronasertifikatet ble lagt ut på helsenorge.no tirsdag. Det ble gjort for å sikre at løsningen virker som den skal når den verifiserbare versjonen tas i bruk for kontroll på grensen fredag 11. juni.

– Dette har ført til stor pågang med spørsmål om koronasertifikatet i dag, skriver Helsedirektoratet i en pressemelding.

Ifølge VG var pågangen så stor at kommunikasjonsdirektør Trine Melgård ba folk om å ikke ringe informasjonstelefonen.

– Koronasertifikat er nytt i Norge, og det er fullt forståelig at mange har spørsmål om hvordan det ser ut, skriver Helsedirektoratet.

Nå har de samlet svarene på det folk flest lurer på om koronasertifikatet.

Så lenge er sertifikatet gyldig

Svært mange har lurt på hvor lenge koronasertifikatet er gyldig.

Når du går inn på koronasertifikatet ditt, vil det stå en gyldighet som er om 90 dager på kontrollsiden.

– Denne datoen er bevegelig, så neste gang du går inn og ser på sertifikatet, vil det være gyldig i nye 90 dager. Det betyr for eksempel ikke at du som fullvaksinert kun er beskyttet i 90 dager, opplyser Helsedirektoratet.

Flere har også undret seg over navnet som står i kontrollfanen for Norge.

– På kontrollsiden fremstår bokstavene øverst bare som deler av navnet ditt. Dette er helt riktig, og er gjort for at du ikke skal gi fra deg mer personinformasjon enn du trenger for bruk i Norge, står det i pressemeldingen.

SKISSE: Slik ser skissene til koronasertifikatet ut. Skjermdump: Helsedirektoratet

Feil i sertifikatet?

Ifølge Helsedirektoratet rapporterte mange tirsdag om at det var oppført feil fødselsdato i sertifikatet.

– Det var en feil som ble rettet i går og det skal være i orden igjen nå, opplyser Helsedirektoratet.

Dersom det er feil i opplysninger om vaksinasjon eller test, må du kontakte stedet der du ble vaksinert eller testet. For mange vil det være kommunen du bor i.

Lyser sertifikatet rødt eller grønt uten at du skjønner hvorfor? Dette er rett og slett en kontrollfunksjon hvor du får grønt eller rødt lys avhengig av om du oppfyller de norske kravene til koronasertifikat.

En mulig grunn er for eksempel at du har tatt første vaksinedose for mindre enn tre uker siden.

Sjekk denne siden om for mer info om hvorfor sertifikatet lyser grønt eller rødt.

Ikke automatisk fri innreise

Grønt lys i koronasertifikatet for bruk i Norge betyr ikke automatisk fri innreise til alle land.

Hvert land i EU beslutter egne regler, så derfor bør du søke opp reisereglene mellom landene i EU på nettsiden Re-open EU før du reiser.

– Du må selv sette seg inn i de reglene som gjelder der du skal bruke sertifikatet, for eksempel reglene i land du skal reise til. Grensekontrollen i landet du skal reise inn i vil sjekke at sertifikatet inneholder det som kreves for innreise, skriver FHI.

I noen land vil det bety fullvaksinert, mens det i andre land vil være tilstrekkelig med negativ test.

Helsedirektoratet viser til at du finner oppdatert informasjon på helsenorge.no/koronasertifikat. Disse sidene vil oppdateres fortløpende med hva folk flest lurer på om sertifikatet.

Under en pressekonferanse onsdag opplyste helseminister Bent Høie (H) om at koronasertifikatet skal tas i bruk innenlands i trinn tre av gjenåpningen.

Mer informasjon om bruk av koronasertifikatet innenlands kommer neste uke. For tilreisende fra utlandet har sertifikatet allerede klare fordeler.