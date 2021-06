Siktet 29-åring sa at han hadde «gjort noe mot en kvinne i Oslo»

Tirsdag morgen rykket politiet ut etter melding om en trafikkulykke på E6 i Eidsvoll. En rumensk statsborger hadde kjørt over i motsatt kjørefelt og kollidert med en bil.

På stedet sa 29-åringen at han «hadde gjort noe mot en kvinne i Oslo», ifølge politiadvokat Børge Enoksen. På bakgrunn av dette tok politiet seg inn i en leilighet på Hellerud.

Ved 07-tiden tirsdag morgen fant de døde kvinne i 20-årene i boligen.

Kjente hverandre en kort periode

Den 29 år gamle mannen er siktet for drapsforsøk etter kollisjonen på E6 og for å ha drept kvinnen på Hellerud. Han har avgitt en detaljert forklaring til politiet, der han blant annet har sagt at han ikke ønsket å leve mer.

Ifølge politiadvokat Enoksen har siktede forklart at han var så fortvilet etter det som hadde skjedd at han bestemte seg for å kollidere bilen.

Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe mer om hvilken relasjon det er mellom siktede og fornærmede, utover at de hadde kjent hverandre i en «forholdsvis kort periode». Siktede bodde ikke i leiligheten der kvinnen ble funnet, ifølge Enoksen.

Har erkjent handlingene

Han bekrefter at det er beslaglagt flere gjenstander i saken. Foreløpig vet ikke politiet nøyaktig når drapet skjedde, men de mener ugjerningen fant sted natt til tirsdag.

Siktede har knyttet seg til handlingene han er siktet for, men han har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.