Uenige om hvordan England bør starte: – Det er Southgates største problem

Se Englands åpningskamp i EM mot Kroatia søndag på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 14!

Med en stjernespekket tropp blir det utfordrende for landslagssjef Gareth Southgate å plukke ut startelleveren til EM.

For selv om noen virker å være sikre, er det flere spørsmål han må ta stilling til:

Er Jordan Pickford den beste keeperen?

Bør England spille med fire eller fem spillere bak?

Hvem skal bekle forsvaret?

Hvem blir makkeren(e) til Declan Rice?

Hvilke av de offensive stjernene bør få plass fra start av?

Vi har spurt hvordan Sogndal-trener Eirik Bakke og toppidrettssjef på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Øyvind Eide mener England bør mønstre laget.

SPILTE EM: Eirik Bakke var med i 2000 da Norge sist deltok i et mesterskap Foto: RICHARDSEN, TOR

– En villmann

På keeperplassen er Jordan Pickford, Dean Henderson og Sam Johnstone alternativene. I realiteten er det nok bare de to førstenevnte som er de aktuelle kandidatene. Trenerne er uenige om hvem som bør vokte buret.

– Pickford er den beste og et klart førstevalg. Han er rutinert på landslaget og spilt i mesterskap før, sier Bakke.

– De har ikke en god nok keeper. Det er Southgates største problem. Hendersons formkurve var ikke veldig god. Pickford er en villmann som kan gjøre det fantastisk bra og fantastisk dårlig på samme tid.

– Jeg ville gått for Henderson, men det er nok Pickford som blir valgt, er Eides vurdering.

Eirik Bakkes England XI (4-2-3-1) Jordan Pickford Kieran Trippier - Tyrone Mings - Harry Maguire - Luke Shaw Declan Rice - Jordan Henderson Jadon Sancho - Jack Grealish - Marcus Rashford Harry Kane

Forskjellig backpar

I forsvarsleddet ville de begge gått for fire forsvarspillere. Det er usikkert om Harry Maguire blir klar. Uansett er det kamp om plassene. Bakke går for Trippier og Shaw som backene.

- England skal spille med voldsomt offensive backer. De skal ha mye energi og fly opp og ned langs siden, sier Bakke.

Eide vil heller ha et annet backpar. Han mer Southgate bør gå for for Kyle Walker på høyre og Ben Chilwell på venstre.

– Walker liker jeg godt. Han er rask og har god innleggsfot. Chilwell er bedre defensivt enn Shaw, og dermed best allround, mener jeg.

Øyvind Eides England XI (4-3-3) Dean Henderson Kyle Walker - John Stones - Harry Maguire - Ben Chilwell Phil Foden - Declan Rice - Jack Grealish Jadon Sancho - Harry Kane - Marcus Rashford

Rydder plass til Grealish

Fremover i banen er det en haug av kvalitet å velge mellom. Det er uenighet om hvem som skal spille sammen med Declan Rice. Bakke vil gå for en 4-2-3-1-formasjonen, mens Eide tror 4-3-3 er det lureste. Da får han plass til én ekstra offensiv stjerne.

– To kreative indreløpere sammen med Rice vil være det beste. Da har man Grealish, Foden og Mount som må konkurrere om de to plassene. Jeg hadde plukket ut de to første, men dette avhenger av motstander.

Bakke ville ryddet plass til Jordan Henderson, om han blir ordentlig klar til starten. Liverpool-kapteinen spilte 2. omgangen i oppkjøringskampen mot Romania. Hvis ikke, er Kalvin Phillips alternativet.

På de offensive plassene lander Bakke på å bruke Sancho, Grealish, Rashford og Kane.

– Her er det mye fart og kreativitet. I tillegg er det stjerner som kan komme inn og avgjøre, sier han.

Øyvind Eide tror det kan være gunstig å bytte formasjon mot de sterkeste.

– Det ville vært lurt å balansere kampen i større grad mot de beste lagene. Da vil 5-3-2 være en fornuftig formasjon.

TRENER AV YRKE: Øyvind Eide har tidligere trent Kongsvinger og Stabæk, og er nå sportsdirektør i NTG-U. Foto: NTG

Samler spillerne foran skjermen

Dette mener Eide skal til for at England kan nå langt:

– De må sørge for å kunne avgjøre kampene på dødball. I VM 2018 scoret de masse mål på det. Også må de bygge laget rundt Rice og Kane, de utgjør grunnmuren i laget.

Sogndal-trener Eirik Bakke har selv spilt EM i 2000, som var forrige gang Norge var i et mesterskap. Han følger med på England etter å ha spilt i Leeds United i sju år. Han har sansen for Southgates mannskap.

– Det er så masse ungdommelig mot i dette laget, men det er en urutinert gjeng. Det kan slå positivt ut at de er en outsider.

– De ender vel uansett opp med ryke ut i kvartfinalen på straffer, sier Bakke spøkefullt.

Hans Sogndal skal i gang med en travel periode i Obos-ligaen. Likevel blir det tid til å se på EM.

– Til helga skal vi til Ranheim, så da blir det åpningskampen på TV på vei bort. Utover blir det nok å samle spillerne på Fosshaugane og se kamper sammen, sier den tidligere landslagsspilleren.