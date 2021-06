Regjeringen lemper på innreisekaranteneregler for fullvaksinerte fra fredag

Det varsler helseminister Bent Høie (H) under en pressekonferanse onsdag.

Fra og med fredag kan personer som er fullvaksinerte, eller som har hatt korona i løpet av de siste seks månedene, slippe innreisekarantene.

Forutsetningen er at man tar en negativ test ved ankomst til landet.

Under en pressekonferanse onsdag opplyser helseminister Bent Høie (H) om at et koronasertifikat skal tas i bruk innenlands i trinn tre av gjenåpningen.

Mer informasjon om bruk av koronasertifikatet innenlands kommer neste uke. For tilreisende fra utlandet har sertifikatet allerede klare fordeler.

Letter på kravene for unge

– Utgangspunktet for koronasertifikatet er at test likestilles med vaksinasjon og gjennomgått covid-19. Men, testresulatet er kun et øyeblikksbilde, og kan ikke tillegges samme vekt som å være beskyttet i alle sammenhenger, sier Høie.

En test vil derfor ikke kunne gi samme fritak for karantenehotell som koronasertifikatet. Negativ PCR-test vil likevel kunne forkorte karantenetiden for unge.

– Vi gjør også endringer, sånn at ungdommer mellom 12 og 18 år kan få kort innreisekarantene ved å dokumentere negativt testresultat i karantenetiden, med PCR-test som er tatt senest tre døgn etter ankomst, sier Høie.

Endringene vil tre i kraft fredag klokken 15.

Helseministeren understreker at utenlandsreiser fortsatt er frarådet, dersom det ikke er strengt nødvendig.

Åpner for Janssen-vaksinen

Under samme pressekonferanse ble det samtidig klart at Janssen-vaksinen kan tilbys til de som ønsker det, til tross for advarsler fra både FHI, Helsedirektoratet og Legeforeningen.

– Gitt smittesituasjonen og snarlig tilgang på mer forsvarlige alternativer, er den faglige vurderingen at Janssen-vaksinen ikke bør brukes, skriver Den norske legeforening i en pressemelding onsdag.

Fra tirsdag 15. juni kan likevel de som ønsker be om å få en av de over 200.000 dosene med Janssen-vaksinene som ligger på lager i Norge.

For å vurderes til Janssen-vaksinen må man ta kontakt med private leger, vaksinasjonsklinikker eller fastleger, og be om vaksinen. Hvorvidt man får vaksinen eller ikke, avgjøres av legen.

– Legene vil gjøre en konkret vurdering for hvert enkelt tilfelle, sier Høie.