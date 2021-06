På en pressekonferanse onsdag informerte helseminister Bent Høie hvordan den frivillige vaksineringen med Janssen-vaksinen skal foregå.

Der ble det klart at fra og med tirsdag 15. juni kan folk ta kontakt med lege, for en vurdering om de er aktuell for å få vaksinen.

– Strenge kriterier

Regjeringen har imidlertid lagt ned strenge kriterier.

– Dette er ganske strenge kriterier som betyr at noen som selv ønsker denne vaksinen vil kunne få nei fra legen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Til tross for at både Helsedirektoratet og FHI har frarådet folk mot å ta vaksinen, er det flere som er villige til å ta risikoen.

En av dem er 29 år gamle Henrik Kjellmo Larsen fra Oslo.

– Fordelen ved å ta vaksinen utveier potensielle risikoen, og risikoen for komplikasjoner er fantastisk lav, sier han til TV 2.

Tirsdag åpnes det for bestilling av Janssen-vaksinen

Havnet bakerst i køen

Kjellmo Larsen skriver doktorgrad i humanitært arbeid og kjæresten, som studerer medisin, har diskutert eventuelle bivirkninger nøye.

– Jeg har null frykt for å ta den. Vi tar mange andre legemidler som har potensielle konsekvenser, og når andre land som USA vaksinerer millioner av mennesker, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal bruke den, sier 29-åringen.

Etter at regjeringen bestemte seg for å endre prioriteringsrekkefølgen, havnet plutselig Kjellmo Larsen nesten bakerst i køen.

– Håpløst

Dermed ble en vaksine fra Janssen enda mer aktuelt for 29-åringen.

Disse kan være aktuell for vaksinen: Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.

Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon. Kilde: Regjeringen

Kjellmo Larsen understreker at det er tragisk at noen får komplikasjoner, men er klar på at han vil ta kontakt ved første mulighet for å få vaksinen.

– Det er litt håpløst at det har tatt så lang tid, det burde være mulig å fått dette til uten en lang byråkratisk prosess.

– Vil gå andre måter

Det vil være opp til hver enkelt lege å vurdere om hvorvidt en person skal få Janssen-vaksinen eller ikke.

Kjellmo Larsen kan dermed risikere å få nei.

– Da kommer jeg til å argumentere veldig heftig. Eller så vil jeg bytte fastlege, sier han:

– Jobben til fastlegen er å gjøre det de mener er forsvarlig, men hvis de mener dette ikke er forsvarlig, vil jeg gå andre måter for å få vaksinen.