– Hvis unger begynner å leke rundt disse plantene, da går det ikke bra

– Plantesaften inneholder stoffer som på bar hud i kontakt med sollys kan gi blemmer som tilsvarer andregrads forbrenning, altså brannblemmer. Dette gjør at planten er en utfordring folkehelsemessig, sier Tore Felin.

Han er en av dem i Norge som kan mest om planten. Han er nå daglig leder i TNT Landskap og har lang erfaring med bekjempelse av bjørnekjeks og andre uønskede arter gjennom sin tid med bekjempelse i Bymiljøetaten i Oslo og i Statens vegvesen. I dag jobber han blant annet med å fjerne kjempebjørnekjeks i Vestfold og Telemark.

– Hvis unger begynner å leke i en skog av disse og rundt plantene, da går det ikke bra. Blemmene man får er stygge saker, og kan gi infeksjoner slik brannsår kan.

Felin sier det er spesielt lurt å unngå å få plantesaften i ansiktet, hvor huden er veldig tynn. Blemmene kan nemlig føre til pigmentforandringer.

FJERNER: Anleggsgartnermester Tore Felin har fjernet mye kjempebjørnekjeks opp gjennom årene. Foto: TNT Landskap AS

Plantesaften i kjempebjørkjeks er såkalt fototoksisk, og gir blemmer og sår dersom man får den på huden og deretter får sollys på det. Også stangselleri, gulrot, pastinakk og karve inneholder denne typen plantesaft.

– Disse gir samme effekt, men det er kjempebjørnekjeks som kan gi verst reaksjon.

Testet på huden

Felin har selv testet hvordan huden reagerer på fototoksisk plantesaft. Han påførte saft fra hagepastinakk, som er i samme familie som kjempebjørnekjeks.

– Det svei litt og klødde, men jeg vil ikke si det var vondt. Jeg testet for å se om hagepastinakk virket som kjempebjørnekjeks på huden. Til glede for sommerstudenter, forteller han om forsøket.

Dette skrev han i et notat om eksperimentet.

«Etter 24 timer var huden bare litt rød, og det var ikke noen tydelig reaksjon. Huden ble eksponert for sterk sol fra 24 – 35 timer etter plantesaften ble påført. Etter ca 30 timer ble huden badet i ferskvann i ca 1 time. Etter 35 timer var huden fortsatt rød men var nå blitt hissig omtrent som en moderat solforbrenning. 48 timer etter plantesaften ble påført var huden fortsatt rød, øm og hissig. Videre var hudområdet der plantesaften var påført hoven, og det var ømt på det området som var hoven , men som ikke var rødt og hissig. Det var også begynnende væskeblemmer. Blemmene var som små væskefylte prikker, samme blemmene som oppstår når solforbrenningen gir blemmer. Etter 54 timer sprakk blemmene og det væsker fortsatt etter 72 timer.»

Bildet under er tatt 73 timer etter at Felin påførte plantesaften på armen.

REAKSJON: Dette bildet ble tatt 73 timer etter at Tore Felin påførte plantesyre fra en hagepastinakk for å se hvilken reaksjon det har på huden. Foto: TNT Landskap AS

Siden 1990- og 2000-tallet har norske myndigheter arbeidet med å bekjempe kjempebjørnekjeks i norsk fauna. Hvert år fra mai og utover starter jobben med å fjerne forekomster av planten. Det arbeidet pågår nå mange stedet i landet.

Fortrenger ønskede arter

I tillegg til å utgjøre en fare for mennesker, skaper kjempebjørnekjeks problemer for floraen i områdene den slår seg opp.

– Det egentlige problemet er at den har mye bladmasse og en så kraftig vekst at den fjerner fortrenger andre arter fra fuktige områder. Når kulden kommer visner den og da står bakken helt åpen for erosjon. På denne måten fortrenger den de artene vi ønsker å ha i norsk natur.

Planten sprer seg lett, fordi den har store mengder frø som lett sprer seg med rennende regnvann og etablerer seg på nytt andre steder.

Kjempebjørnekjeks Blir mellom to og fem meter høy

Selve blomsten på planten kan bli over 50 centimeter i diameter

Planten er en toårig til flerårig skjermplante

Den ble innført til Norge som prydplante på 1800-tallet, men er siden blitt forvillet

Kan finnes i hele landet, men spesielt på Østlandet

Plantesaft av kjempebjørnekjeks kan i kombinasjon med sollys gi kraftig forbrenning på hud

Arten utgjør en svært høy økologisk risiko for naturmangfoldet i Norge

Det er forbud mot innførsel, utsetting og spredning av kjempebjørnekjeks i Norge

Kan forveksles med tromsøpalme, som også kan skade huden og er uønsket i Norge.

Den kan også forveksles med sløke Kilde: Plantevernleksikonet

Tromsøpalme like ille

Kjempebjørnekjeks forveksles ofte med den like uønskede planten tromsøpalme. Også den har den samme plantesaften, og kan gi samme type hudskader. I utseende er forskjellen på de to at kjempebjørnekjeks har én stor stilk og én svær skjerm som kan bli 50-60 centimeter i diameter. Mens tromsøpalme har flere stilker og flere skjermer på hver plante.

– Begge gir samme problemer, men i nord har spredningen av tromsøpalmen kommet så langt at det ikke er fokus på å bekjempe, men å kontrollere, forteller Felin.

Tromsøpalmen finnes stort sett nord i landet, men det kan finnes en og annen lenger sør, som følge av at noen har tatt den med seg dit. Det pågår også nå en jobb med å fjerne tromsøpalmer for å hindre at den sprer seg enda mer.

TROMSØPALME: Tromsøpalmen er både elsket og hatet i nord. Foto: Marianne Løvland

Langs Norges over 10.000 kilometer med riksvei er det Statens vegvesen som bidrar i bekjempelsen av kjempebjørnekjeks og tromsøpalme.

– Dette er to av de prioriterte artene for oss. Det er laget en egen instruks på hvordan vi skal bekjempe den, forteller miljøansvarlig i divisjon drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Hanne Mørch, til TV 2.

HØYE: Kjempebjørnekjeks kan bli opptil fem meter høye. Foto: TNT Landskap AS

Rundt 70 henvendelser i året

I fjor fikk Giftinformasjonen inn 71 henvendelser som dreide seg om tromsøpalme eller bjørnekjeks.

– Så langt i år er dette tallet under ti henvendelser, men vi er også tidlig i sommersesongen. I 2019 var det 73, forteller senirorådgiver i Giftinformasjonen, Stine Jevnehagen Moe.

Hun understreker at tallene ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av antallet hendelser knyttet til disse plantene. I mange tilfeller oppsøkes trolig helsevesenet eller andre instanser i stedet for Giftinformasjonen. I tillegg kan noen av henvendelsene komme fra samme person, slik at det ikke nødvendigvis er snakk om 71 personer som tok kontakt i 2020.

Giftinformasjonens råd: Skal du håndtere fototoksiske planter: Beskytt huden mot plantesaft

Snakk med fagfolk om håndtering i forkant Ved søl av plantesaft på huden: Fjern plantesaft fra huden straks. Gjennomfør en grundig vask med mild såpe

Dekk til huden og/ eller bruk solkrem i minst 2 døgn etter hudkontakt med plantesaft Ved fototoksisk reaksjon i huden (rødhet, sår og blemmer): Kontakt lege for behandling Kilde: Giftinformasjonen

Det som skjer når huden utsettes for plantesaft fra fototoksiske planter og deretter for UV-lys er at fototoksiske forbindelser aktiveres.

– Dette medfører at huden kan bli rød, med svie, blemmer og sår. Sårene kan likne på etseskader eller brannskader og kan gi arrdannelse. Slike reaksjoner kan oppstå som et resultat av hudkontakt med fototoksiske planter etterfulgt av eksponering for naturlig eller kunstig sollys, og det kan ta 1-3 dager før reaksjonene er synlige. Derfor vil man ikke alltid se sammenhengen mellom kontakten med plantesaften og utvikling av hudskaden, forteller Jevnehagen Moe.

Selv om det finnes mange planter med fototoksiske egenskaper, varierer skadegraden.

– Fototoksiske reaksjoner ser man særlig ved eksponering for store skjermplanter i Heracleum-familien som tromsøpalme eller kjempebjørnekjeks .

– Hvor lenge man var i hudkontakt med plantesaft vil kunne ha noe å si for hvor omfattende hudforandringene blir. For plantene som er mest potente, vil også kortere kontakttid kunne gi hudforandringer, hvis huden har vært i sollys i etterkant. Det er derfor viktig å få vasket bort plantesaften raskt.