Solkremsalget skyter i været: – Tar virkelig av

Tre av Norges største apotekkjeder er ikke i tvil: Solkremsalget er høyt!

Forrige uke hadde for eksempel Apotek 1 solkremrekord: De solgte hele 220.000 solprodukter i løpet av én uke.

– Det er ekstremt stor pågang for tiden, sier pressesjef Silje Ensrud i Apotek 1 til TV 2.

Apotekene står for om lag halvparten av alt solkremsalg i Norge.

Kjedene Vitus Apotek, Boots og Apotek 1 opplyser til TV 2 at de har solgt henholdsvis 30, 24 og 23 prosent mer solprodukter så langt i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Salget følger været i Norge, men er også påvirket av at få reiser til utlandet og kjøper solkrem enten der eller på flyplassen, opplyser kjedene.

FERIE: Slik tilbringer mange ferien, på en strand ved havet. Men glem ikke solkrem og skygge. Her fra Nice i Frankrike. Foto: Valery Hache / AFP / NTB

Velger høy faktor

– Solsalget har virkelig tatt av de siste par ukene hvor det har vært mye sol og varme i store deler av landet, sier kategorisjef Katrine Berg i Norsk Medisinaldepot, som eier Vitus Apotek, til TV 2.

– Vi ser en vekst i solkremsalget år for år, og tatt i betraktning den fine våren vi hadde i fjor så vil vi si at veksten så langt i år har vært høy, skriver hun også.

I vinter solgte apotekkjeden Boots lite solkrem, og det henger trolig sammen med at få reiste til varmere strøk på grunn av restriksjonene, opplyser selskapet.

– Vi har også vært litt bekymret for om nordmenn ikke i like stor grad beskytter huden sin mot solskader når de må holde seg hjemme i Norge, men det ser ut til at nordmenn også bruker solkrem når de er i Norge, hvis man skal dømme etter våre tall for 2020 og 2021 så langt, sier kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune i Boots til TV 2.

Råd om soling Begrens tiden i sola

Bruk klær og skygge som beskyttelse

Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på en annen måte

Ikke bruk solarium

Velg en solkrem hvor det står at den beskytter både mot UVA- og UVB-stråler.

Bruk minimum faktor 30

Ingen solkrem gir full beskyttelse

Jo lysere hud, jo mer behov har den for beskyttelse Kilde: Kreftforeningen og Mattilsynet

Apotek 1 ser en trend i at folk kjøper høy faktor. Faktor 30 er ifølge apotekkjeden «den klart største favoritten» av all solkrem til kropp, ansikt, lepper og til barn.

– Dette er i tråd med Kreftforeningens anbefalinger, og det er godt å se at folk ønsker å ta vare på huden sin, sier fagrådgiver Katrine Kalhovd Apotek 1 TV 2.

– Utrolig bra

Også Kreftforeningen ser samme tendens.

– Vi ser en trend til at stadig flere bruker høy faktor. Det er utrolig bra, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross til TV 2.

KAN FOREBYGGES: Hudkreft kan forebygges ved at man beskytter seg bedre i sola, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen. Foto: Jorunn Valle Nilsen / Kreftforeningen

– Men vi skulle gjerne sett at flere ville beskytte seg på andre måter i tillegg, som å oppholde seg mindre i de sterkeste solstrålene og beskytte seg med klær og noe på hodet, sier hun.

Norge er i verdenstoppen både i forekomst og dødelighet av føflekkreft, som er den mest alvorlige formen for hudkreft. Dette er en kreftform som er mulig å forebygge, nemlig ved å ha gode vaner i sola.

Både solbrenthet og mye sol kan øke risikoen for hudkreft.

Det høye solkremsalget gleder Kreftforeningen.

– Dette kan tyde på at flere er opptatt av å beskytte seg i sola, og det er i så fall veldig positivt, sier generalsekretæren.

STEKER: Solkrem er viktig for å beskytte seg mot de potensielt farlige strålene fra sola. Her fra Sørenga i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sunn skepsis

Men hva slags solkrem skal man velge? Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler folk å ha «litt sunn skepsis» mot det kjemiske innholdet i en del kremer, og spesielt de som inneholder mye parfymerte produkter, selv om EUs regelverk forbyr eller begrenser bruk av stoffer som kan ha helseskadelige effekter.

Gjennom Asthma Allergy Nordic anbefaler forbundet solprodukter som har strengere krav til innhold enn EUs regler.

Mattilsynet opplyser til TV 2 at de kontrollerer med jevne mellomrom solkrem som omsettes på det norske markedet at de overholder krav i regelverket.

Fakta: Føflekkreft Er den mest alvorlige typen hudkreft.

Symptomer er føflekk eller en ny flekk som endrer form eller farge, vokser, klør, blør eller danner sår, har symmetrisk form, har ujevn farge, har uklar overgang til normal hud.

Opp mot 90 prosent av all hudkreft har sammenheng med UV-stråler, som hovedsakelig kommer fra sol og solarium.

Forebygging: Ha gode solvaner, unngå bruk av solarium og følg med på huden. Kilde: Kreftforeningen

Tilsynet råder folk til å velge solkrem som beskytter både mot UVA- og UVB-stråler. Førstnevnte beskytter mot tidlig aldring, sistnevnte mot solbrenthet. De råder også folk som er allergisk mot et stoff i solkrem om å finne produkter uten dette.

Ifølge Mattilsynet har EUs vitenskapskomite for forbrukersikkerhet (SCCS) identifisert en rekke stoffer som kan forårsake allergiske reaksjoner.

– Etter dagens regelverk skal 26 parfymestoffer merkes på kosmetikk-emballasjen, fordi de er dokumentert allergifremkallende hos mennesker. EU-kommisjonen har også foreslått merkeplikt for ytterligere 82 parfymeallergener, og nye regler om dette er på trappene i nær fremtid, skriver seniorrådgiver Rune Jemtland i Mattilsynet i en e-post til TV 2.