Må se lagkamerater dra til EM: – Det er blytungt

Fredag braker det løs: Europamesterskapet i fotball sparkes endelig i gang.

Det må norske landslagsstjerner som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland og Jens Petter Hauge i beste fall følge fra TV-skjermen.

– Det er blytungt, melder Erling Braut Haaland.

– Det er tungt når lagkamerater forbereder seg til et mesterskap og vi vet at vi skal sitte hjemme og følge med på det. Det er ikke det samme, sier Martin Ødegaard

Da Jens Petter Hauge tok farvel med lagkameratene i Milan, var EM det store samtaleemnet.

– Folk gledet seg skikkelig. Det er det samme som når du ser en Champions League-finale: De ser fantastisk ut. Det er sånne ting du drømmer og har lyst til å delta i, sier Hauge.



Landslagsstjernene snakket med TV 2 under landslagets nylige opphold i spanske Marbella.



Der fikk Ståle Solbakken endelig litt tid i lag med spillerne på treningsfeltet, i tillegg til at to privatkamper ble spilt.

Målet i horisonten er opplagt: At Norge skal komme seg til sitt første mesterskap siden EM i 2000.

Tror EM-drømmen realiseres

Både Ødegaard, Braut Haaland og Ødegaard har, tross sin unge alder, kommet seg til store europeiske klubber og fått matchet seg mot Europas største stjerner.

Likevel kan det virke som om det å spille med flagget på brystet er noe spesielt.

– Det har alltid vært en drøm å spille for landslaget, og det gjør jeg nå. Jeg nyter hver sekund av det, sier Erling Braut Haaland.

Likevel er det en kode som må knekkes for at den ambisiøse 20-åringen fra Jæren skal få sine drømmer oppfylt.

– Er det slik at Norge må komme seg til et mesterskap for at du skal være fornøyd med karrieren din?

– Det er umulig å si... Men det er i alle fall et av kriteriene for at jeg skal være fornøyd med landslagskarrieren min, ja, svarer Haaland.

For Martin Ødegaard er et sluttspill et klart mål han har satt seg.

– For at jeg skal oppnå målene jeg har satt meg, så er et sluttspill en av tingene som må til. Jeg håper og tror at vi skal klare det, sier landslagskapteinen.

Selv om Norge ikke har imponert nevneverdig under Ståle Solbakkens ledelse, virker det likevel som om det er optimisme rundt «Nye Norge».

– Vi er en fin gjeng. Vi er unge og «up and coming». Så må vi fortsette å utvikle oss selv og som lag. Jeg gleder meg til fortsettelsen. Drømmen er å spille et mesterskap med landet mitt, men om det blir nå eller om fire, seks eller ti år vet jeg ikke. Men det er et mål jeg har med landet mitt, sier Erling Braut Haaland.