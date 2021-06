NFF-ansatt tråkket over i sosiale medier: – Ikke innenfor våre retningslinjer

20. juni skal det avgjøres om Norges Fotballforbund skal boikotte Qatar-VM. Helt siden grasroten og supportermiljøet fikk boikott-spørsmålet løftet frem, har debatten pågått for fullt i sosiale medier.

Seksjonsleder klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund, Henrik Lunde, har de siste ukene vært i flere debatter med boikott-forkjempere på Twitter.

Ranheims daglige leder Frank Lidahl varslet forrige uke at han kom til å levere et varsel til NFF angående Lundes oppførsel i sosiale medier.

– Lunde er etter min mening på tynn is og da vil jeg med vennlig oppriktighet spørre NFF om vi kan ha en slik leder ansatt i en organisasjon, som skal tjene folket, klubbene og alle som er glad i norsk fotball, sa Lidahl i et intervju med VG.

Dette varselet har NFF nå mottatt fra Ranheim-sjefen.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette vil bli behandlet i tråd med våre varslingsrutiner, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen til TV 2.

Det er ikke første gang Lunde hisser på seg supportere.

Også i 2015 følte mange seg provosert av Lunde. På NFFs Fair Play-side på Facebook la Lunde ut en lenke til en kommentar, med delingstittelen «action speaks louder than flags», som mange mente var harselering av Prideflagg-saken.

Da Odds Ballklubbs årsmøte tirsdag kveld stemte for at de ikke ønsker å gå inn for en boikott av Qatar-VM, tok det igjen fyr. Henrik Lunde publiserte en GIF (animasjon) under fotballklubbens tweet, men slettet den raskt.

Men skaden var allerede skjedd. Flere hadde fått med seg animasjonen og tatt skjermbilde av den.

HIGH FIVE: Animasjonen Lunde la ut var fra TV-serien Svampebob Firkant, og viste to av seriens karakterer gi hverandre high five. Foto: Sjermbilde fra Twitter.

Lunde slettet tweeten ganske umiddelbart og la seg flat på Twitter da flere reagerte på posten hans. Onsdag la han ut følgende melding på Twitter:

I en av mine tweets om dette tråkket jeg over streken Det var uklokt og burde ikke vært skrevet. Slikt skaper ikke gode diskusjoner – og det er de gode debatter vi trenger vi i de to ukene igjen til tinget for å få engasjerte klubber til å stille på tinget. — Henrik Lunde (@henriklunde) June 9, 2021

– Henrik slettet og beklaget denne meldingen i løpet av veldig kort tid. Det er jeg glad for, denne tweeten var ikke innenfor for våre retningslinjer, sier Gro Tvedt Anderssen til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med Henrik Lunde som viser til redegjørelsen som Gro Tvedt Anderssen har gitt, og ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NFF, Gro Tvedt Anderssen. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Som ansatt må du tenke på rollen din

Ettersom Lunde flere ganger har havnet i debatt med boikott-forkjempere på Twitter har TV 2 valgt å stille Anderssen flere spørsmål knyttet til NFF-ansattes retningslinjer på sosiale medier.

– Er det klokt av ansatte som ikke er en del av kommunikasjonsteamet å gå i krigen på sosiale medier? Er det ikke bedre at kommunikasjonsteamet tar seg av slike debatter, som skaper mye engasjement og følelser?

– I fotballen er det ofte stort engasjement og høy temperatur. Vi må ha takhøyde for ulike meninger og uttrykksformer - fra miljøer i fotballen. Samtidig må vi alle ha respekt og raushet for ulike meninger, det gjelder også for ansatte i NFF. Som ansatt må du tenke på rollen din, det er vanskelig å skille mellom private meninger og meninger du uttrykker i kraft av din rolle i en organisasjon, sier Anderssen.

– Burde NFF hatt en klarere strategi innad for hvordan dere håndterer slike debatter?

– Det skal og bør være høy terskel for å forby ansatte å ytre meningen sin, eller å være aktive på sosiale medier. Vi har retningslinjer for sosiale medier som vi forventer at ansatte følger, og som innebærer at vi skal opptre saklig og ha respekt for andres meninger.

EKSTRAORDINÆRT FORBUNDSMØTE: 20. juni ønsker fotballpresident Terje Svendsen velkommen til det ekstraordinære forbundstinget som skal ta avgjøre om Norge går inn for en boikott av Qatar-VM. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Føler du at Henrik Lunde har forholdt seg til NFFs retningslinjer den siste tiden?

– Som sagt har vi tydelige retningslinjer på dette området. Hvorvidt og i hvilken grad hans aktivitet er et brudd på disse retningslinjene vil være et sentralt spørsmål i behandlingen av mottatt varsel, svarer Anderssen.

– Har dere pratet med Lunde om opptredenen hans på sosiale medier?

– Vi har en løpende dialog om denne problemstillingen, svarer Anderssen.

– Hva tenker dere om at en NFF-ansatts oppførsel i sosiale medier fører til et varsel fra en klubbleder?

– Vi skal ha lav terskel for alle om å si ifra om kritikkverdige forhold. I vår varslingsplakat står det som andre punkt: «Varsling er bra både for NFF og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for NFF.» Det gjelder også i denne saken.