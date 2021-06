Sykehusstreiken trappes opp

Fra tirsdag neste uke tar Unio ut 13 sentrale medarbeidere. Dermed lammes innføringen av den nye helseplattformen i helseforetaket i Midt-Norge.

Fra før har Unio varslet en dobling av streikeuttaket fra i morgen tidlig. Med det siste uttaket i Helse Midt-Norge vil dermed totalt 620 Unio-organiserte, de fleste sykepleiere, være i streik i helseforetakene fra tirsdag neste uke.

– Dette uttaket utgjør ingen fare for liv og helse, men vil forsinke innføringen av dette prestisjeprosjektet i Midt-Norge, og vil kunne påføre arbeidsgiver store kostnader, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, til TV 2.

Stanset i Oslo

Tidligere denne uken ble Unio-streiken i Oslo kommune stanset med tvungen lønnsnemd, nettopp med henvisning til at streiken utgjorde fare for liv og helse.

– Statens helsetilsyn sendte oss en rapport tidligere i dag, som sier at det er fare for liv og helse. Det knyttes til en situasjon i hjemmetjenesten i en bydel i Oslo, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til TV 2 da.

Ifølge arbeidsministeren ble beslutningen begrunnet av Helsetilsynet med at pleietrengende brukere ikke fikk nødvendig helsehjelp, som blant annet tilgang på føde, stell av sår og intravenøs behandling.

Uten fare for liv og helse

Forhandlingsleder i Unio Oslo, Aina Skjefstad Andersen, mente på sin side at streiken var blitt ført forsvarlig, uten fare for liv og helse.

– Vi mener at vi har ført en forsvarlig streik, og gitt Oslo kommune mange dispensasjoner. Vi hadde et møte med statsråden i dag, hvor han ga partene en mulighet til å komme til en løsning. Vi hadde et forslag for Oslo kommune, som de ikke var villig til å se på. Det var åpenbart at Oslo kommune her hadde bestemt seg, sa Andersen til TV 2.

Mens streiken er stanset i Oslo, trappes det nå altså opp i Midt-Norge. I første omgang er det kun forsinkelse av en ny helseplattform som later til å bli en direkte konsekvens av streiken.