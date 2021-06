- Vi hadde nok ikke gjort som svenskene

Ola Sand er lege for det norske A-landslaget i forball, som nettopp er kommet tilbake fra to «hjemmekamper» på Marbella.

– Vi følger UEFA-protokollen, som EM-nasjonene, UEFA har strammet inn litt på reglene innendørs, forklarer Sand.

Sand er ikke overrasket over at to spillere i Sverige nå er smittet:

– Uansett hva Sveriges smittekspert Anders Tegnell sier, så er det mye smitte i vårt naboland. Og den aldersgruppen som spillerne er i, er utsatt. Fotballspillere er sosiale og har kontakt med mange andre og risikoen for at de blir smittet er mye større enn for gruppen over femti år, de er mer forsiktig, våger knapt se sine barnebarn, sier Ola Sand.

– Så med dette antyder du at det ikke var så lurt av Sverige å gi sine spillere tre dager fri rett før den siste oppkjøringen til EM-start?

– Vi, landslagssjef Ståle Solbakken og jeg hadde nok ikke gjort som svenskene. Det handler hele tiden om å redusere risikoen for å bli smittet og det gjør du best ved å holde spillerne i kohorten. Som sagt guttene er sosiale og møter ofte mange andre.

Sand får støtte av flere svenske lege-kolleger, som kritiserer at troppen fikk disse fridagene i forrige uke.

– Det var ikke smart, det er ikke verdt å ta en slik risiko, sier Max Bell, overlege ved Karolinska Universitetssjukehuset til Eurotalk Live.

Svenskene har ikke innkalt nye spillere etter at de to spillerne testet positivt.

Også Sveriges første EM-motstander, Spania, er korona-rammet. Som hos Sverige har to spillere testet positivt. Spania har innkalt elleve nye spillere til nødlandslagstroppen som forbereder seg parallelt med EM-troppen - men ikke på samme sted.

– Jeg tror ganske mange må bli smittet for at en EM-kamp blir utsatt eller avlyst, sier den norske landslegen, Ola Sand.