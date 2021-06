Bakke-Jensen: – Jeg tar sikte på å tiltre som fiskeridirektør til høsten

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til VG at han fremdeles har planer om å bli fiskeridirektør til høsten.

I september i fjor meldte regjeringen at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde blitt utnevnt til ny direktør for Fiskeridirektoratet.

Det er svært uvanlig at sittende statsråder utnevnes til embetsstillinger, og flere partier på venstresiden har kritisert avgjørelsen om å gi forsvarsministeren jobben.

Partiene SV, Ap og Sp har også kritisert det som de mener har vært en uryddig ansettelsesprosess, da Bakke-Jensen ble intervjuet for jobben før han hadde levert en formell søknad, fordi navnet hans lenge ble holdt skjult i den offentlige søkerlisten, og fordi det ble oppnevnt en settestatsråd for fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen sent i prosessen.

Onsdag måtte også statsminister Erna Solberg stille til debatt om ansettelsen i Stortinget.

Samme dag bekrefter Bakke-Jensen til VG at han fortsatt har planer om å tiltre som fiskeridirektør til høsten.

– Det er få ansettelsesprosesser som har vært så grundig belyst. Det at jeg var den best kvalifiserte søkeren, må være slått fast nå. Jeg tar sikte på å tiltre en gang mellom midten av oktober og begynnelsen av november, sier Bakke-Jensen til avisen.