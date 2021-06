Denne grafen avslører nordmenns reiseplaner

I takt med gode nyheter om karantenefritak og smittetall, har reiseselskapene merket at stadig flere tør å bestille ferie til utlandet i sommer.

Samtidig er det fortsatt norgesferie som gjelder for de aller fleste i sommerferien. Det er først senere på året at nordmenn virkelig planlegger å reise utenlands igjen.

– Vi ser tydelig at nordmenn i økende grad bestiller reiser, men det er ikke før i september at de booker til utlandet. Våre tall samsvarer med hva bransjekollegaer ser, sier kommersiell direktør Terje Berge i Finn Reise.

I en undersøkelse YouGov har utført for Danske Bank svarer én av fire at de planlegger å dra på helgetur til høsten.

– Etter et langt år med pandemi og tilnærmet null muligheter for utenlandsturer, er nordmenn mer reiselystne enn noen gang, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

Ser samme trend

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i TUI Norge bekrefter at høsten peker seg ut som den tiden nordmenn igjen vil reise utenlands.

Kommunikasjonssjef i TUI Norge, Nora Aspengren. Foto: TUI

– Ja, det er den sterkeste tendensen vi har sett helt frem til nå – høsten og vinteren er det de aller fleste bestiller til. Skolens ferier som høstferie og juleferie er særlig populært, sier Aspengren.

Også hos Apollo ser de den samme tendensen.

– Vi opplever absolutt at mange planlegger en utenlandstur til høsten. Det er hovedsakelig august- og september-reisene som går unna raskest, men også juli begynner å ta seg opp. På høsten er det hovedsakelig Hellas og Kanariøyene vi sikrer oss reise til, sier kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo.

Country Manager Marie-Anne Zachrisson i Ving Norge forteller at de allerede i januar så at interessen for høstferien var høy.

– Etter hvert som vår og sommer passerer med UDs reiseråd, forsterkes denne trenden. Flere kunder velger å reise i slutten av sommeren og utover høst og vinter. Når vi kommer til senere del av oktober flytter vi flyvningen fra Middelhavet til Kanariøyene. Det er spesielt Gran Canaria som er nordmenns favoritt, sier Zachrisson.

Brå endring

Finn Reise har de siste ukene opplevd en økning i bookinger med fly, men det er fortsatt innenlandsreiser som er mest populært.

En graf som illustrerer om nordmenn bestiller innenlandsreiser eller utenlandsreiser gjennom Finn Reise, viser tydelig at nordmenn bestiller innenlands i sommer.

UTENLANDS ELLER INNENLANDS? De røde søylene viser andelen bestilte innenlandsreiser hos Finn Reise i de ulike månedene, mens de blå søylene viser andelen utenlandsreiser. Diagrammet viser hvordan andelen utenlandsreiser tydelig tar seg opp fra september og utover. Kilde: Finn Reise

I diagrammet skjer det imidlertid en brå endring i september, hvor andelen som bestiller utenlands øker drastisk. Utviklingen fortsetter til november, hvor hele 91 prosent av reisene som er bestilt hos Finn Reise er til utlandet. Til sammenligning er bare 10 prosent av reisene utenlands i juli.

Dersom du skal bestille en reise nå, minner Olsen om at du må huske reiseforsikring. Selv om regjeringen har lettet på mange regler, er det fortsatt feller du kan gå i.

– Én ting vi virkelig har erfart det siste året er hvor fort en situasjon kan snu. De færreste av oss har vært på utenlandsreise på lang tid, og en sterk anbefaling er å huske å sjekke reiseforsikringen. Det kan koste enorme beløp å bli lagt inn på sykehus i utlandet dersom du ikke har forsikring, advarer Olsen.

Bosted

Mange reiseforsikringsavtaler vil avhenge av Utenriksdepartementets (UD) reiseråd, slik at du bør undersøke reglene nøye før du bestiller.

– Eksempelvis ser vi hos flere aktører at kjøp av reise til et område som er rødt når bestillingen blir foretatt, ikke dekkes av reiseforsikringen dersom avbestilling skjer som følge av koronasituasjonen. Sett deg godt inn i reiseforsikringen og se helt spesifikt på kravene som stilles i forbindelse med korona, oppfordrer Olsen.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Daniel Tengs / Tengsphoto

I Danske Banks undersøkelse svarer 21 prosent at de har fått bedre råd under pandemien, og over halvparten av disse at dette skyldes mindre forbruk på reiser. For at den neste reisen ikke skal bli et pengesluk, anbefaler Olsen å sette opp et budsjett.

– Det er fort gjort at man bruker mer penger enn man har på reise. Hverdagen kommer raskt etter ferien, og regninger skal betales. Det er ingen god følelse å starte hverdagen i minus, sier Olsen.

Dersom den store reiseboomen virkelig inntreffer, kan prisene på hoteller og andre overnattingssteder øke. Står du da i en situasjon hvor lysten etter å reise er stor, er det lett å bli stresset av situasjonen og booke et overpriset hotellrom.

– Undersøk muligheter for leie av for eksempel leilighet av privatpersoner. Det finnes flere seriøse utleieaktører på markedet. Er man flere som reiser sammen, kan dette også utgjøre en betydelig prisforskjell sammenliknet med hva det ville kostet å bo på hotell, sier Olsen.

Leiebil

En annen utgiftspost som fort kan bli stor når man er på ferie, er mat.

– Leier du en leilighet, har du anledning til å lage maten selv der du bor. Da vil trolig også kostnaden på maten reduseres, sier Olsen.

På utenlandsreiser er det også mange som leier bil. Da er det fort gjort å takke ja til ekstra forsikringer hos bilutleieoperatøren.

– Ansvarsforsikringen er obligatorisk, og stort sett inkludert i bilutleien. Kaskoforsikringen kan derimot være dekket av reiseforsikringen du allerede har. Så – undersøk hva reiseforsikringen din dekker dersom du skal leie bil, sier Olsen.

Zachrisson sier Ving umiddelbart så større aktivitet på nettsiden da det nylig kom nyheter om karantenefritak for vaksinerte. Hun minner om at man likevel må følge godt med på norske myndigheters anbefalinger.

– Når vi vet mer om hvordan det norske koronasertifikatet kommer til å fungere sammen med EUs anbefalinger, åpner mulighetene å reise enklere i Europa, sier Zachrisson.

– Kjenn rettighetene dine

Aspengren mener det er liten risiko forbundet med å bestille pakkereise nå, men oppfordrer alle til å være forberedt på raske endringer.

– Sørg for at du kjenner til rettighetene dine og hva som skjer dersom noe kanselleres, reiseråd endres og så videre, sier Aspengren, som legger til at TUI nå har de mest fleksible bestillingsvilkårene de noensinne har hatt.

Rivera anbefaler de som ønsker å bestille en utenlandsferie om å gå for en tradisjonell pakkereise, ettersom man da er sikret av pakkereiseloven.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera. Foto: Johnny Syversen

– Pakkereisearrangører som Apollo forholder seg alltid til UDs reiseråd, som innebærer at vi kun flyr til gule og grønne land. Det er med andre ord ingen økonomisk risiko knyttet til det å bestille reisen allerede nå – for skulle reiserådet fortsatt gjelde ved avreisedato eller landet være rødt, kansellerer vi automatisk flyvningen og kunden får pengene tilbake innen syv dager, sier Rivera.