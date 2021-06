Mammaen fikk ikke ut et ord da hun så bildet på nyhetene

For seks år siden tok Glenda Valdez det hjerteskjærende valget om å reise fra hjemlandet Honduras og familien sin for å finne arbeid i USA.

Hun overlot sin datter, Emely, til moren og kysset dem alle farvel. Valdez forteller at hun ikke hadde kontakt med barnefaren, men etter hun dro, kom faren på døra og krevde omsorgen for jenta.

– Traumatisert og i sjokk

Valdez, som nå bor i Austin, Texas, har giftet seg og fått barn til, men har alltid lengtet etter datteren hun forlot. Sjokket hun fikk da hun 13. mai så TV-nyhetene og så sin egen datter alene, storgråtende, med en politimann, klarer hun nesten ikke å beskrive.

– Jeg ble traumatisert. Jeg var i sjokk. Ærlig talt. Tenk deg at du ser på TV, og plutselig ser du din egen datter. Herregud. Herregud, hva skjer? Jeg klarte ikke å snakke, sier hun til nyhetsbyrået AP.

Dette var TV-bildene som ga moren sjokk

– Det var veldig vanskelig for meg. Veldig vanskelig og trist. Og enda verre å se henne gråte, høre hva hun sa og se henne barføtt, sier Valdez.

Det tilfeldige bildet på nyhetene førte til en overveldende gjenforening på Austin-Bergstrom International Airport tirsdag.

Livet til Emely i Honduras gikk ifølge Valdez fra vanskelig til knalltøft da faren fikk seg ny kone. Av og til facetimet de med moren i USA, men faren foretrakk at de ikke hadde så mye kontakt.

Fikk ingen forklaring

Hva som gjorde at faren besluttet å sende datteren, som var nesten ni år, over grensen til USA helt alene, vites ikke.

– Hun har fortalt at faren sa: «Gå over der. Det er best jeg sender deg av gårde, for jeg ser du ikke har det noe bra her», forteller Valdez.

Han hadde ikke forklart jenta hvor hun skulle, eller hvorfor. Hun var livredd mens hun vandret i seks timer sammen med en voksen ledsager og en gruppe fremmede for å komme seg til USA.

Emely smiler til moren, Glenda Valdez (26) under intervjuet 6. juni. (AP Photo/Eric Gay) Foto: Eric Gay

– Jeg var trøtt og vi hadde ikke noe å drikke, og jeg visste ikke hvor vi skulle. Jeg likte det ikke, sier Emely.

Gruppen nådde grensen like etter midnatt 13. mai. Emely tok selv kontakt med grensepolitiet og sa hun var alene. På veien hadde hun mistet en sko, og hun sto barføtt i gjørma og gråt utrøstelig.

Hun hadde mistet lappen med telefonnummeret til moren, og hun visste heller ikke hvor hun bodde. Hun beskrev moren så godt hun kunne: «Håret hennes er krøllete, men av og til retter hun det, også har hun en ring i leppa»

Tok tre uker å få svar

Dagen etter var Valdez hjemme i Austin, Texas, og så på TV. Da hun så jenta på skjermen så hun umiddelbart at det var datteren, og begynte å ringe rundt til myndighetene, til TV-kanalen og til flyktningeorganisasjoner.

Emely var blitt tatt hånd om på et gruppehjem, men det visste ikke moren, som i flere uker fikk vage svar om hva som hadde skjedd med datteren hennes.

Emely har fått to lillesøstre i USA. Alle er overlykkelige over å ha blitt gjenforent med henne. (AP Photo/Eric Gay) Foto: Eric Gay

– Jeg var traumatisert. Jeg bare gråt i mange dager. Så videoen av henne og gråt og gråt og gråt, sier moren.

Men forrige onsdag fikk saken en lykkelig vending. Valdez fikk vite at datteren var i et mottak, og at hun kunne få treffe datteren på flyplassen dagen etter.

Strøm av barn

Det er 15 år siden det ble pågrepet like mange papirløse migranter ved grensa mellom USA og Mexico som i april. Nesten 180.000 mennesker ble stanset. De aller fleste voksne blir sendt tilbake. Kun enslige barn får komme inn i USA og søke asyl. Dette gjør at mange er desperate nok til å sende ungene sine inn i det ukjente i håp om å gi dem en fremtid.

Emely er ett av disse barna. I mars var det rekordmange 19.000 og i april over 17.000 barn som krysset grensen alene. Nesten en tredjedel av disse er opprinnelig fra Honduras.

President Joe Biden sverget før han tiltrådte å føre en mer «human» innvandringspolitikk, samt å reversere den tøffe politikken forgjengeren førte mot papirløse innvandrere.

Amerikanske myndigheter har identifisert 3913 barn som ble separert fra familiene sine på grensa mellom USA og Mexico i Trumps presidentperiode.

Det er konkrete planer om å gjenforene 29 migrantfamilier som ble brutt opp under Trump-administrasjonen, men 2127 barn er fortsatt uten foreldrene.

– Departementet for innenriks sikkerhet er forpliktet til å jobbe utrettelig for å gjenforene familier som på ondt vis ble separert av den forrige administrasjonen, sier innenriksminister Alejandro Mayorkas i en uttalelse onsdag.