Lege tiltalt for seksuelle overgrep mot pasienter

En tidligere fastlege på Sunnmøre er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

Det bekrefter statsadvokat Magne Nyborg overfor TV 2.

Ifølge tiltalen skal legen ha innledet forhold og hatt seksuell omgang med tre av sine kvinnelige pasienter i perioder mellom høsten 2014 og frem til våren i 2018.

– Dette er pasienter som har gått til fastlegen på grunn av at de har vært i en vanskelig situasjon. Vi mener han har utnyttet avhengighetsforholdet han har hatt til dem som fastlegen deres, sier statsadvokaten.

STATSADVOKAT: Magne Nyborg er aktor i saken. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Fratatt autorisasjon

Tilbake i 2017 mistet legen autorisasjonen sin etter at han skal ha kledd av seg foran en pasient.

Nå er eks-legen blant annet tiltalt etter straffelovens paragraf 295 – som lyder: «for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

– Saken er alvorlig all den tid en behandler, som skal støtte opp under folk med personlige problemer, da innleder forhold og har seksuell omgang med de som kommer til ham for å få behandling, sier Nyborg.

Mannens forsvarer, Axel Villads Lange, har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag.

– Ikke enig i tiltalen

Til NRK Møre og Romsdal, som omtalte tiltalen først, sier advokaten at hans klient ikke er enig i tiltalen, at han stiller seg uforstående til den og at han oppfatter saken som svært belastende.

TV 2 har vært i kontakt med Gerd Haagensen, som er bistandsadvokat for de tre kvinnene.

Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Vil kalle inn flere vitner

Tiltalte risikerer nå inntil seks år i fengsel.

Det er satt av én uke til hovedforhandlingen, som kommer opp for Møre og Romsdal tingrett 11. oktober i år.

I tillegg til dokumentasjon og forklaringene til de tre fornærmede og tiltalte, skal seks vitner og en sakkyndig som har vurdert kvinnenes sårbarhet forklare seg for retten.

– Vi forventer å bruke hele uken, sier Nyborg.