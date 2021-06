BMWs SUV-eventyr startet med X5 tilbake i 1999. I 2003 fulgte så lillebror X3 etter.

Den ble umiddelbart en stor suksess., både internasjonalt og her hjemme i Norge. Det ruller nå over 1,5 millioner eksemplarer av de to første generasjonene på veiene.

For fire år siden var det klart for tredje generasjon. Den får nå en oppgradering som av BMW oppsummeres slik: Mer moderne og mer digital.

Dieselmotor var i mange år det opplagte valget for de aller fleste norske X3-kjøpere. Men her har mye forandret seg de siste årene her hjemme. Ikke overraskende: Det handler om ladbar bil:

X3 har vokst seg til å bli en fullverdig familiebil, i Norge står den ladbare bilen for hele 94 prosent av salget.

50 kilometer på strøm

– Den mest populære X3-modellen i Norge har den siste tiden vært plug-in hybriden xDrive30e. I fjor utgjorde denne modellen nærmere 94 prosent av det totale X3-salget her til lands, forteller Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norge.

Denne modellen har en elektrisk rekkevidde på opptil 50 kilometer (WLTP) og får en startpris på 643.100 kroner. BMW har også lansert helelektrisk utgave av X3, den heter iX3. Og det er nok også grunn til å vente at den vil ta solide andeler av salget.

BMW har også finpusset interiøret, dette er ikke noe dumt sted å være.

Kan lyse 650 meter

Men tilbake til oppgraderingen: X3-linjene har nå blitt litt skarpere. Fronten skiller seg ut med klart smalere lykter, nytt format på grillen og en tydeligere profiler i støtfangeren.

LED-frontlyktene kan nå leveres med LED Matrix-funksjon, og for første gang i X3s historie, med BMW Laser Light, som gir fjernlysene en rekkevidde på opptil 650 meter.

Bak er det nytt lyktedesign, med tredimensjonale konturer og et sportsligere design på støtfangeren.

X3 har blant annet fått nye baklykter, de skiller seg ut.

Til Norge i høst

Innvendig har X3 fått samme senterkonsoll som nye 4-serie. Den frittstående skjermen på dashbordet med touch-funksjon måler nå 10,25 tommer og kan om ønskelig oppgraderes til en størrelse på 12,3 tommer. Blant standardutstyret finner vi nå også sportsseter med en ny generasjon Sensatec kunstskinn.

X3 er nå dessuten klar for trådløs oppdatering, hvor ny programvare og nye tjenester kan lastes direkte ned til bilen av kunden selv. Det betyr også at det skybaserte navigasjonssystemet jobber raskere og mer presist med trafikkovervåkning.

Produksjonen starter på fabrikken i Spartanburg, USA i august. De første bilene ruller dermed inn på norsk asfalt og grus til høsten.

