Fotballen ble en vei ut av et liv i fattigdom for Romelu Lukaku (28) og hans familie. Landsmannen David Brocken (50) glemmer aldri sitt første møte med spisstjernen.

Da koronaen traff Italia i mars i fjor, og hele Europa stengte ned, vekket det vonde minner hos Belgias spisstjerne Romelu Lukaku.

– Du kjenner meg og min bakgrunn bedre enn noen andre, og dette får meg til å tenke på hva jeg gikk gjennom som barn, sa Lukaku i et YouTube-intervju med tidligere Arsenal-spiss Ian Wright da Inter-spissen satt i isolasjon i Italia.

– Jeg savner mitt vanlige liv. Å være med mamma og sønnen min. Også det å være med min bror og andre ute. Jeg tenker på alle. Det er ille. Du kan ikke ha kontakt med andre mennesker. Jeg savner å trene og spille kamper foran fansen. Det er nå du begynner å sette pris på det du har, sukket Lukaku videre.

Ett år senere er det heldigvis lysere tider. Koronapandemien begynner sakte, men sikkert å slippe opp på jerngrepet den har tatt på verden.

Samtidig har Belgias landslagsstjerne Lukaku nettopp gjennomført en strålende sesong for Inter. Han scoret 24 ligamål på 36 kamper og var kanskje lagets viktigste bidragsyter til at de sorte og mørkeblå fra Milano kunne juble for Serie A-tittelen, Inters første «Scudetto» siden 2010.

Kun Cristiano Ronaldo var foran Lukaku på toppscorlisten i Serie A med sine 29 fulltreffere på 33 kamper.

KJENNER LUKAKU: Tidligere Vålerenga-spiller David Brocken forteller om sitt første møte med Romelu Lukaku. Foto: TV 2

– Sa han burde spille med de eldre

At Romelu Lukaku skulle markere seg som en av verdens beste spisser, er egentlig noe belgieren David Brocken aldri har vært i tvil om. Den tidligere Vålerenga-spilleren kjenner til Lukakus kvaliteter bedre enn de fleste, og glemmer aldri sitt første møte med landsmannen tilbake i januar 2006.

– Mitt første møte med Lukaku er jo en morsom ting. Jeg hadde akkurat avsluttet min karriere som fotballspiller i Vålerenga, og jeg ble invitert til gamleklubben min i Belgia som ungdomskoordinator. Da så vi en kamp med Lukaku, og etter 20 minutter hadde han scoret tre mål, minnes Brocken.

– Da sa jeg til folkene jeg var med at det kanskje var lurt at han spilte med de som var litt eldre. «De han spiller med er allerede to år eldre», var svaret. Da var Lukaku tolv år gammel, smiler Brocken.

Den gang visste imidlertid ikke Brocken noen verdens ting om hvordan Lukaku hadde det utenfor banen.

HØYVOKST: Romelu Lukaku var høyere enn de andre i oppveksten. Foto: Arkivfoto TV 2

Oppvokst i fattigdom

Til nettstedet The Player’s Tribune har Inter-stjernen tidligere fortalt om den tøffe reisen han har vært gjennom – fra å være lutfattig i Antwerpen til å bli en av de største stjernene i europeisk fotball.

Livet og oppveksten i fattigdom er noe Lukaku aldri glemmer.

Vi var blakke. Ikke bare fattige, men blakke. Romelu Lukaku

– Jeg husker eksakt øyeblikket da jeg forsto at vi var blakke. Jeg kan fremdeles se for meg mors ansiktsuttrykk ved kjøleskapet. Hun tynnet ut melken med vann. Vi hadde ikke nok penger til å få den til å vare hele uken. Vi var blakke. Ikke bare fattige, men blakke. Min far hadde vært profesjonell fotballspiller, men han var på slutten av karrieren og pengene var borte, fortalte en åpenhjertig Lukaku om oppveksten uten penger.

Fjernsynet var det første som forsvant etter at familien gikk tom for penger. Så forsvant elektrisiteten, ofte i to-tre uker i slengen. Det var også tider hvor moren måtte «låne» brød fra bakeren på hjørnet. Ettersom de kjente dem, lot bakerne moren få ta et brød mandag og først betale for det fredag, har Belgia-stjernen fortalt.

– Vi har noen problemer med våre sosiale systemer i Belgia. I årene da Lukaku vokste opp, så flyttet det en del fra Afrika og Asia til byer som Antwerpen og Brüssel, men det var ikke arbeid til dem. Faren til Lukaku var jo også fotballspiller, jeg spilte mot ham. Noe skjedde der mellom faren og moren, det fortalte noen som tok vare på Lukaku meg, men jeg vet ikke hva, sier Brocken i dag, nå som han kjenner til Lukakus oppvekst.

HOLDT LOVNADEN: Romelu Lukaku lovet moren å spille på Anderlecht. Debuten kom som 16-åring. (AP Photo/Yves Logghe) Foto: Yves Logghe

Lovnaden til moren

Fotballen ble ikke bare et fristed for Lukaku. Han så det også som en vei ut av fattigdommen, og som en mulighet til å hjelpe familien i fremtiden.

– Jeg kunne ikke se min mor leve slik. Nah, nah, nah. Det kunne jeg ikke la skje, varslet Lukaku.

Og:

– Folk i fotball snakker om mental styrke. Vel, jeg er den sterkeste fyren du noen gang kommer til å møte. Jeg fortalte henne at det kom til å snu. Jeg kommer til å spille fotball for Anderlecht, og det kommer til å skje snart. Det kommer til å bli bra. Du trenger ikke uroe deg mer. Jeg var seks år.

Som 16-åring kom debuten på A-laget til Anderlecht, akkurat som han hadde lovet moren. Og veien videre er nok kjent for de fleste.

Etter imponerende spill for Anderlecht gikk ferden i 2011 til Premier League og Chelsea. Tenåringen kom med et enormt forventningspress, og ble aldri en suksess på Stamford Bridge. Belgieren imponerte imidlertid stort på lån for West Bromwich Albion, og Everton, hvor han til slutt også ble solgt.

FORLOT MANCHESTER UNITED: Lukaku forlot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United til fordel for Inter. Foto: Terje Pedersen

Sommeren 2017 gikk han til Manchester United for en overgangssum på over 800 millioner kroner etter å ha avvist gamleklubben Chelsea. To år senere valgte han å skrive under permanent for Inter for 800 millioner kroner i overgangssum. Juventus var blant klubbene som også ønsket å kjøpe den belgiske landslagsstjernen.

– Det var virkelig jevnt, men jeg hadde hele tiden tankene mine på Inter og manageren (Antonio Conte). Da jeg var guttunge, hadde jeg Inter som mitt lag i Italia. Jeg så opp til Adriano, Ronaldo og Christian Vieri, har Lukaku tidligere sagt om klubbvalget.

– Han glemmer aldri

Brocken tror Lukakus oppvekst i fattigdom og under tøffe kår faktisk har hjulpet ham å lykkes på fotballbanen.

– Jeg tror det har hatt stor innflytelse på livet. Han glemmer det aldri. Romelu vet hvor han kommer fra, og hva folk har gjort for ham og hjulpet ham med på skolen og på fotballbanen med. Så leser jeg aldri dumme ting i media om Lukaku. Du leser ofte om spillere som gjør dumme ting med penger. Men Lukaku? Aldri, poengterer Brocken.

Det første han gjorde var å kjøpe et nytt hus til moren. Det sier sitt David Brocken

– Hvorfor tror du mange fotballspillere som har vokst opp i fattigdom ofte lykkes på banen?

– Jeg tror kanskje det gir dem en ekstra drivkraft. Men så har vi jo også sett 18-åringen som plutselig tjener masse penger som fotballspillere, og så går det galt. Men så har du Lukaku. Da han signerte sin første proffkontrakt og begynte å tjene gode penger, var det første han gjorde å kjøpe et nytt hus til moren. Det sier sitt, konstaterer han.

FÅR KRITIKK: Romelu Lukaku har fått kritikk i hjemlandet Belgia, til tross for at han er landslagets mestscorende. Foto: Yves Herman

– Kritikerne må være stille!

Til tross for at Lukaku er den mestscorende på Belgias landslag noensinne, med sine 60 mål på 93 landskamper, mottar han fremdeles kritikk for det han gjør på banen – både fra eget hjemland og internasjonalt. Som mange andre, har ikke 28-åringen gjort det like bra i alle klubbene han har vært i.

– Jeg kan ikke være objektiv, og selv om det ikke funket like bra i Chelsea og noen andre overganger, så skjønner jeg ikke kritikken han har fått i Belgia. Der han han fått kritikk for sitt første touch og lignende. Men legger du all statistikk og fakta på bordet, så skjønner jeg ikke kritikken, sier Brocken, før han fastslår:

Legger du all statistikk og fakta på bordet, så skjønner jeg ikke kritikken David Brocken

– Han er den som har scoret flest mål på landslaget noensinne og er den mest verdifulle spilleren i Italia. Kritikerne bør være stille, sier han bestemt.

Den tidligere Lierse-, Anderlecht-, Standard Liège-, Lommel- og Vålerenga-spilleren er spesielt kritisk til hvordan enkelte journalister i hjemlandet har behandlet Lukaku.

– Pressen i Belgia er annerledes enn i for eksempel Norge. Fakta er at Lukaku spilte for Anderlecht, men i Belgia så er det mer Club Brügge og Racing Genk og sånne lag. Enkelte journalister har noe i mot Anderlecht, og må alltid gi dem litt pepper. Men hadde de vært ærlige, så hadde de gratulert Lukaku for alt han har oppnådd, mener Brocken.

– Disse folkene var ikke med meg da jeg ikke hadde noe

Lukaku har følt det som om journalister og fotballeksperter i hjemlandet nesten har ønsket at han skulle feile, uten at han skjønner helt hvorfor.

– Jeg vet ikke hvorfor enkelte folk i mitt eget land har ønsket å se meg feile. Virkelig ikke. Da jeg gikk til Chelsea og ikke fikk spille, kunne jeg høre dem le av meg. Da jeg gikk på lån til West Brom, kunne jeg høre dem le av meg, har han tidligere fortalt.

– Men det er greit. Disse folkene var ikke med meg da vi helte vann i frokostblandingen vår. Hvis du ikke var med meg da jeg ikke hadde noe, så kan du ikke egentlig forstå meg, lød Lukakus svar til kritikerne.

Forventningspresset fra hjemmefansen får imidlertid ikke Lukaku gjort noe med. Det belgiske laget topper FIFA-rankingen før sommerens EM, og den høyreiste spissen og lagkameratene må nærmest innfri for å blidgjøre kravstore belgiere – inkludert David Brocken.

– Vi var litt skuffet etter forrige VM. I semifinalen spilte Frankrike svært defensivt mot oss, og det har de jo rett til å gjøre. Men vi brente oss litt og har forhåpentligvis lært av det. Vi er ekstremt ambisiøse, men må jo holde beina på jorden. Vi var stolte over bronsen i VM sist, men her i EM vil nok ikke belgierne være fornøyd med ny bronse, innrømmer Brocken og smiler lurt.