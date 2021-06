Ekteparet i bilen: Slik var sekundene før det smalt

Tirsdag morgen rykket politiet ut etter melding om en trafikkulykke på E6 i Eidsvoll. En rumensk statsborger hadde kjørt over i motsatt kjørefelt og kollidert med en bil.

På stedet fikk politiet opplysninger som gjorde at de tok seg inn i en leilighet på Hellerud. Der fant de en død kvinne i 20-årene.

Den 29 år gamle mannen er siktet for drapsforsøk etter kollisjonen på E6 og for å ha drept kvinnen på Hellerud. Han har avgitt en detaljert forklaring til politiet, der han blant annet har sagt at han ikke ønsket å leve mer.

BISTANDSADVOKAT: Helge Hartz representerer ekteparet som satt i bilen. Han mener de har hatt flaks. Foto: Heiko Junge / NTB

Ekteparet Erik (59) og Jorun (54) Skybak satt i bilen. De ønsker ikke selv å uttale seg, men viser til bistandsadvokat Helge Hartz.

Advokaten forteller at de begge er kraftig forslått, men at de nå er utskrevet fra sykehus.

Slik beskrives kollisjonen

Hartz har kun hatt en kort samtale med sine klienter.

STORE SKADER: Slik så bilen til siktede ut etter kollisjonen. En unnamanøver kan ha reddet ekteparet i den andre bilen Foto: Martin Benedikt Sjue / Eidsvoll Ullensaker Blad

– De har vært gjennom et traume, og de har hatt sinnssykt flaks. Etter forholdene går det bra med dem, sier han.

– Hva har de forklart om kollisjonen?

– Sjåføren har sagt at de kjørte på E6 sørover der fartsgrensen er 110 kilometer i timen. Da så de en bil som kom mot dem i samme kjørefelt, men at den kjørte i nordgående retning, altså rett mot dem.

– Min klient forsøkte å blinke og gjøre bilisten oppmerksom på at han kjørte i feil retning, men da gjorde føreren en manøver slik at bilene var i ferd med å kollidere front mot front, forklarer Hartz.

Sjåføren i bilen til ekteparet klarte å kaste kjøretøyet til siden.

– Dermed unngikk de totalt front mot front-kollisjon, sier advokaten.

TEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiets krimteknikere jobbet på åstedet på Hellerud i Oslo hele dagen tirsdag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Forventer lang straff

Hvordan har de opplevd dette?

– Jeg har ikke fått snakket så mye med dem, men dette oppleves nok som et sjokk, sier Hartz.

Den siktede mannen har erkjent de faktiske forholdene han er siktet for, men har ikke formelt tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Det skjer trolig først etter et avhør som finner sted på fredag.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Cathrine Grøndahl, er hennes klient innstilt på en lang fengselsstraff.

Siktede har forklart seg om hendelser både mandag kveld og tirsdag.

– Forklaringen omfatter alt han gjorde og alt som skjedde. Han ønsket å legge alle kortene på bordet, og det gjorde han, sier Grøndahl.

Bistandsadvokaten til den avdøde kvinnen på Hellerud, advokat Søren Hellenes, ønsker ikke å kommentere saken.