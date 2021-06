Bruno Lage er ny Wolves-manager

Wolverhampton Wanderers bekrefter at deres nye manager er Bruno Lage. Ifølge avisen The Athletic har han signert på en treårsavtale som strekker seg til juni 2024.

– Det er en stor mulighet for meg. Jeg er veldig glad, for nå får jeg komme tilbake til dette landet og være manageren for et stort lag, sier han til klubbens nettsider.

– Klubben ønsker å lage historie og kjempe i Premier League. Jeg har ambisjoner og ønsker å oppnå store ting her.

45-åringen var Benfica-manager fra 2019 til 2020, noe som var hans første jobb som a-lagstrener. Da kom han fra jobben som manager for Benfica B. Tidligere har Lage vært assistenttrener i Sheffield Wednesday og Swansea.

Han erstatter Nuno Espirito Santo. Dermed fortsetter ulvene med en portugisisk manager. Store deler av spillerstallen er også fra Portugal.

Santo forlot klubben etter sesongen, hvor Wolverhampton ble nummer 13 i Premier League. Det ryktes i flere engelske medier at Crystal Palace blir neste klubb for Santo.