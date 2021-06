Forsvarer: – Siktede (29) ville ikke leve lenger

HELLERUD (TV 2): Mannen som er siktet for drap på en kvinne på Hellerud tirsdag, har avgitt forklaring til politiet. Han er innstilt på en lang fengselsstraff, sier forsvareren.

Tirsdag ble en kvinne i 20-årene funnet død på Hellerud i Oslo. En rumensk statsborger på 29 år er siktet for drapet. Mannen har bodd i Norge i noe tid.

Han er også siktet for drapsforsøk, etter å ha kjørt over i motsatt kjørefelt og krasjet med en bil på E6 i Eidsvoll samme dag. Det var i etterkant av kollisjonen at politiet fikk informasjon som ledet dem til den avdøde kvinnen.

Onsdag bekrefter mannens forsvarer, Cathrine Grøndahl, at mannen har samtykket til fengsling og avgitt en detaljert forklaring.

Han knytter seg til drapet. Ifølge forsvareren innstilt på at handlingen vil medføre lang fengselsstraff.

FORSVARER SIKTEDE: Advokat Cathrine Grøndahl forsvarer siktede, en 29 år gammel rumensk mann. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Han har det vanskelig. Han sa også at han ville lette samvittigheten sin, så det var viktig for ham å få forklart seg, sier Grøndahl til TV 2.

– Ønsket ikke å leve

I avhør har forklart at han vrengte over i motsatt kjørefelt på E6 etter drapet.

– Han har sagt at han ikke ønsket å leve lenger. Han har ikke forklart seg så mye mer om tanker og følelser rundt selve kollisjonen, sier Grøndahl.

Siktede har forklart seg om hendelser både mandag kveld og tirsdag.

– Forklaringen omfatter alt han gjorde og alt som skjedde. Han ønsket å legge alle kortene på bordet, og det gjorde han, sier Grøndahl.

PÅ ÅSTEDET: Kvinnen i 20-årene ble funnet drept på Hellerud i Oslo tirsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hva er det han forklarer å ha gjort?

– Jeg tror ikke jeg skal gå i detalj rundt det, utover å si at han forklarer seg om det han er siktet for og de faktiske handlingene.

– Han vil virkelig samarbeide med politiet, slik at både politiet og andre forstår hva som skjedde, sier hun.

Uklart drapstidspunkt

– Hvorfor har han gjort dette?

– Det vil jeg ikke si noe om, sier Grøndahl, som heller ikke ønsker å utdype hvilken relasjon siktede og avdøde hadde.

Avhøret varte fra halv syv til kvart over ti tirsdag kveld. Siktede hadde med seg en rumensk tolk.

Avhøret av mannen fortsetter sannsynligvis fredag, og forsvareren opplyser at siktede er klar til å forklare seg videre.

Det er foreløpig uklart når drapet skjedde, men det har vært tema i avhør.