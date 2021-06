Lille Ben forsvant i «norsk» ferieparadis: – Noen lyver for å dekke over

Ben Needham (21 mnd) ble sporløst borte på den greske øya Kos sommeren 1991. Til TV 2 forteller moren at hun er skråsikker på at noen vet hvor han er.

– Klokken var ti på morgenen. Jeg vinket «ha det», kysset ham og sa at han måtte være snill mot bestemor, sier Kerry Needham (49) til TV 2.

Hun beskriver en helt vanlig juli-morgen på den greske ferieøya Kos i Egeerhavet.

Under fem timer senere skal hun få telefonen som endrer alt.

– Jeg vil at hele verden skal vite at folk på øya Kos vet nøyaktig hva som skjedde med Ben, men at de fortsatt lyver og dekker over det som skjedde.

Ung mor

Kerry Needham er bare 17 år gammel da hun den 29. oktober 1989 får sitt første barn.

Lille Ben blir født i byen Sheffield i England.

18-åringens kjæreste, ett år eldre Simon Ward, forlot forholdet under graviditeten. Likevel finner det unge kjæresteparet tilbake til hverandre like etter Bens ettårsdag.

Ben elsket å leke i sanden og bade i det varme havet. Foto: Privat

Under tre måneder senere forelsker Kerrys foreldre, Christine og Eddie, seg i Hellas. I januar 1991 bestemmer de seg for å flytte til ferieparadiset Kos, en øy fire kilometer utenfor Tyrkias kyst.

De leier et lite landområde og bor i en husvogn mens de renoverer et gammelt, tilnærmet falleferdig gårdshus i landlige omgivelser.

Flytter med sønnen

Kerry, som nå har blitt 19 år gammel, flytter nedover i april – tre måneder etter foreldrene. Hun skaffer seg en leilighet i området kalt Kako Pinari.

Middelhavsvarmen, late dager og Egeerhavet frister mer enn hjembyen Sheffield.

Hun tar jobb på hotellet Palm Beach Hotel i sentrum av Kos. Arbeidsoppgavene er å serverer turister mat og drikke ved bassengkanten.

En perfekt anledning til å tjene penger mens foreldrene passer sønnen Ben, som nå har blitt ett år og ni måneder gammel.

Hun beskriver late dager og et godt, gresk liv.

– Vi dro i parker, møtte nye mennesker, badet og spiste på små, lokale tavernaer. Det var en avslappende livsstil. Ben elsket friheten til å leke hvor som helst. Han elsket stranden og havet, sier Kerry til TV 2.

Kerry jobbet på Palm Beach Hotel i sentrum av Kos. Foto: Google Maps

Det siste kysset

24. juli 1991. Kerry har Ben på armen og er på vei inn i foreldrenes husvogn. Ved bordet får han servert kokte egg, og Kerry kysser sønnen før hun haster avgårde for å rekke jobben.

– Klokken var ti på morgenen. Jeg vinket «ha det», kysset ham og sa at han måtte være en snill mot bestemor.

Så drar hun.

Kerry Needham og lille Ben. Foto: Privat

Utover dagen bestemmer Kerrys mor Christine seg for å besøke mannen Eddie og tenåringssønnen Stephen i huset de renoverer. Svetten renner i det varme været.

– De pusset opp et gammelt gårdshus for en gresk mann og kona hans, forklarer Kerry.

Mens Christine går inn i huset, sitter Ben utenfor og leker med sin gule lekebil.

– Han fikk også noen små verktøy av pappa som han gravde i jorda med. Han løp inn og ut av huset for å få drikke og mat.

Ben dupper hodet i en bøtte med iskaldt vann. Det er avkjølende og deilig.

For noen dager siden dro Simon, Bens far, hjem til Storbritannia for å prøve å få seg jobb. Etter flere turbulente år har Kerry satt hardt mot hardt. Skal Simon være i hennes og Bens liv, må han ta tak.

Planen er at han skal tjene penger, spare og kjøpe et hus. Kerry ønsker ikke å flytte hjem til Sheffield før alt er på plass. Ben trives jo så godt på Kos.

Søkk borte

Klokka nærmer seg 14.30. Bens små føtter har vært aktive hele dagen, men nå høres ikke skrittene hans lenger.

Bestemoren tenker seg om. Mest sannsynlig holder han på med noe han ikke får lov til.

Hun roper på barnebarnet.

– Det gikk opp for henne at Ben kanskje hadde fått tak i skumle verktøy han ikke fikk lov til å leke med, sier Kerry.

Christine går rundt tomten. Hun roper fortsatt på barnebarnet. Ingen svarer.

Ben er som sunket i jorden.

Ben var en glad og fornøyd liten gutt. Foto: Privat

Nå leter begge besteforeldrene etter den 21 måneder gamle gutten.

– De gikk gikk rundt på eiendommen og ropte etter ham. Men de fikk ikke noe svar, og det var ikke ingen å se noe sted.

Christine ringer til Palm Beach Hotel og ber om å få snakke med datteren.

Til TV 2 forteller Kerry om den skjebnesvangre samtalen.

– Min første reaksjon var å prøve å roe ned mamma. Selv klarte jeg å beholde fatningen. Jeg sa at hun måtte slappe av. At han sikkert ikke har kommet seg så langt vekk, han er jo en baby. «Kanskje noen andre har funnet ham,» sa jeg, forklarer hun.

Det neste nummeret som blir slått er til politiet.

Slakter etterforskingen

Men, i stedet for å slå full alarm, varsle flyplassen og havnen, mistenker politiet at Bens familie står bak.

De tror Kerrys tenåringsbror Stephen er ansvarlig.

– Politiet mistenkte broren min for å ha tatt ham med på mopeden sin og havnet i en ulykke. Han var den siste som så Ben leke på gårdsplassen, og han dro ut med mopeden kun minutter etterpå.

Politiet fokuserer kun på Stephen. De utvider ikke søket før det har gått lang tid.

– De var fryktelig uprofesjonelle og veldig lite behjelpelige. Det ble gjort kjempemange feil, men dessverre forstod vi ikke det akkurat der og da, sier Kerry.

– Jeg mener hele etterforskingen burde blitt gjort annerledes.

I elleve dager søker politiet, militæret og brannvesenet etter den lille gutten. De finner ikke en eneste ledetråd.

Bildet til høyre er slik ekspertene tror ti år gamle Ben ville ha sett ut i 1999. Foto: Russell Boyce/REUTERS

Observasjoner av «Ben»

Mellom 1991 og 1992 renner det inn med tips fra publikum. Blondhårede gutter overalt i Hellas – både på fastlandet og på de mange greske øyene – blir tatt for å være Ben.

Til tross for gjentatte meldinger om observasjoner av gutten, er Ben fortsatt som sunket i jorden.

I januar 1993 bestemmer den bristiske statsministeren John Major at søket på Kos skal gjenopptas.

Men, det gir ingen resultater.

Ben Needhams mor er skråsikker på at noen på Kos vet hva som hendte gutten hennes. Foto: Privat

To år senere blir en seks år gammel blond gutt funnet i en romleir på øya Thessaloniki. Videre undersøkelser viser likevel at gutten ikke er Ben.

I 1998 og 1999 blir en lyshåret gutt på Rhodos og et blondt gatebarn i Tyrkia meldt inn, men DNA og barnebilder konstaterer at Ben fortsatt er savnet.

Kerry drar stadig tur-retur Kos for å bistå politiet. Hun slutter ikke å lete etter sønnen sin.

– Jeg har reist tilbake mange, mange ganger siden den sommeren i 1991. Og jeg kommer til å fortsette med det så mange ganger det er nødvendig for å finne ut av hva som skjedde med sønnen min, sier hun.

Gjenopptar søket

Oktober 2012. Britisk politi setter seg på flyet til Kos. De skal finkjemme området Ben sist ble sett 21 år tidligere – med likhunder og rettsmedisinske arkeologer. Det foretas også geofysiske undersøkelser.

Bens bestefar Eddie Needham, iført hvit t-skjorte, bistår politiet under søket i oktober 2012. Foto: REUTERS/NTB

Politiet har en mistanke om at Ben kan ha blitt begravd ved et uhell av en gravemaskin.

– I løpet av de siste 18 månedene har South Yorkshire-politiet gjennomgått alt materiale som er oppbevart av det greske politiet i forbindelse med Bens forsvinning, for å støtte den greske etterforskningen. Politiet i South Yorkshire har også fått Bens DNA fra Sheffield barnesykehus, sier en talskvinne i politiet, gjengitt av The Guardian.

I den samme artikkelen uttryker Kerry at dette er det største som har hendt de siste 21 årene.

Politiet foretar søk den 19. oktober 2012. Foto: NTB/REUTERS

Selv om hele ti dager er satt av til søket, finner de ikke et eneste spor på tomten

Året etter, i 2013, ble en mann på Kypros DNA-testet for å fastslå om han kunne være 24 år gamle Ben. Analysen viste seg å være negativ.

Tre nye år går.

Etterlyser skandinavisk kvinne

Mars 2016. Familien går ut med etterlysning på norsk, dansk, svensk og finsk.

De mistenker at en skandinavisk kvinne filmet Ben i bassenget på Palm Beach Hotel.

Øya Kos har i mange år vært en gresk feriefavoritt hos nordmenn, da spesielt strand- og festglade ungdommer.

Den norske versjonen av etterlysningen. Foto: Privat

TV 2 var i 2016 i kontakt med TV-journalist Mark Witty, som har jobbet med forsvinningssaken siden starten.

– Hvorfor kommer denne etterlysningen først nå?

– Det kom opp i en samtale jeg hadde med Bens bestemor, Christine, da jeg besøkte Hellas nylig. Vi snakket om at Ben hadde vært på hotellet, og plutselig kom bestemoren på at hun hadde sett en skandinavisk kvinne filmet han. Gutten var da ved bassenget. Han hadde prøvd å kaste en lekekatt ut i vannet. Alle hadde ledd av dette, og det var nok derfor kvinnen filmet, sa Witty til TV 2 den gang.

Kvinnen som filmet skal ha hatt langt, blondt hår satt opp i hestehale. Witty forklarer at Christine er sikker på at kvinnen snakket et av de skandinaviske språkene, og ikke spansk, fransk, tysk eller nederlandsk.

Mistenker påkjørsel

Et halvår senere setter britisk politi igjen kursen mot ferieøya Kos. En tipser, som har vegret seg for å gå til politiet i hele 25 år, plukket endelig opp telefonen.

Personen hevder Ben ble overkjørt av en mann ved navn Konstantinos Barkas – en avdød gravemaskinfører som arbeidet rett bak huset hvor Ben lekte.

Mandag 26. september 2016. Tomten hvor Ben sist ble sett finkjemmes. Foto: Nikos Panagiotopoulos/InTime News via AP

Etter hele tre ukers etterforsking kan politiinspektør Jon Cousins i South Yorkshire-politiet informere pressen om at de tror Bens død var en ulykke.

Han viser til et 15 centimeter lyst tøystykke som ble funnet på området. Ben hadde på seg en hvit t-skjorte da han forsvant.

Barkas' familie nekter for at de har noe å gjøre med forsvinningen.

I 2017 går politiet ut og informerer at de har funnet Bens ene sandal – og hans gule lekebil.

Kerry er ikke overbevist.

– Tror du politiets teori om Konstantinos Barkas er korrekt?

– Det er bare to ting som kan ha hendt Ben. Enten en ulykke som tok livet hans, eller så har han blitt kidnappet. Jeg tror ikke hundre prosent på at det var en ulykke forårsaket av Barkas, sier hun til TV 2.

Ben iført brune sandaler. Den ene ble funnet i 2017. Foto: Privat

Neste måned er det akkurat 30 år siden hun sist så sønnen Ben, iført shorts, t-skjorte, smekke og ansiktet fullt av egg.

– 30 år senere leter jeg fortsatt etter Ben. Og det kommer jeg til å gjøre helt til jeg får sannheten.

Hun har ikke fått tilbake sønnens gule lekebil. Den er lagret som bevismateriale på South Yorkshire-politistasjon.

– Jeg vil at alle skal vite at folk på øya Kos vet nøyaktig hva som hendte Ben, men at de fortsatt lyver og dekker over det som skjedde, avslutter Kerry.

Bens gule lekebil ble funnet etter 26 år. Foto: Politiet

Private bilder i denne saken publiseres med Kerry Needhams samtykke.

Kilder: BBC, Wikipedia, The Guardian, BBC News, The Independent, TV 2