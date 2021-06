Frode Berg: – Tror amerikanerne sto bak spionoppdragene

ÆRLIG TALT (TV 2): Den spiondømte nordmannen er overbevist om at den amerikanske etterretningstjenesten CIA sto bak spionoppdragene han utførte for Norge.

I TV 2-programmet «Ærlig Talt» svarer Berg på en rekke spørsmål knyttet til oppdragene han utførte for norsk etterretning før han ble arrestert og satt i det russiske høyrisikofengselet Lefortovo.

Tror USA var involvert

Frode Berg forteller nå at han mener Norge ikke sto alene om å be om disse oppdragene, men at USA kan ha vært involvert, og til og med sto bak bestillingene.

– Når jeg i dag kjenner til hva hele saken handler om og hvilken informasjon Norge har bedt om, så er ikke det informasjon Norge trenger isolert sett. Derfor tror jeg USA eller NATO kan ha vært involvert, sier Berg.

Det har i etterkant vist seg at det var informasjon om de russiske atomubåtene Frode Berg skulle innhente informasjon om, noe amerikansk etterretning er interessert i.

- Hvordan kan du bli sendt på oppdrag for USA, via norske myndigheter, i praksis?

- Jeg antar at Norge har fått et oppdrag eller forespørsel fra en alliert eller USA om å innhente informasjon om russiske atomubåter, for det er jo nærområdene våre også, sier Berg.

Stolte på myndighetene

Det var i desember 2017 at Frode Berg ble pågrepet i Moskva i Russland og senere dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Han har forklart at han ble rekruttert av E-tjenesten i 2015 for å transportere penger og beskjeder til en russisk agent i Nordvest-Russland.



- Ble du lurt?

- Ja, jeg ser jo det slik i ettertid, at jeg ble lurt. Jeg hadde jo full tiltro til de menneskene som spurte om jeg kunne gjennomføre dette oppdraget. Jeg stolte på at de ikke ville sende meg på en farefull ferd i Russland, sier Berg.

– Jeg var en ufrivillig spion

Frem til nå har Frode Berg nektet for at han var spion, men har forklart at han var kurer for norsk etterretning, og dermed ikke visste noe om innholdet i brevene han postet.

Nå sier han til TV 2 at han var en ufrivillig spion.

– Jeg var en spion, men jeg vil si at det var ufrivillig. Det var ikke det som var meningen. Jeg sa ja til å hjelpe noen i etterretningstjenesten til å utføre det som var kureroppdrag, men ikke at dette skulle være spionasje, forteller han i kveld i programmet «Ærlig Talt».

Berg reiste totalt sju ganger over grensen på oppdrag for den norske E-tjenesten. Han var da utstyrt med mobiltelefon og brukte hansker da han håndterte brevene. I tillegg fikk han dekket både reise og opphold av den norske stat.

Hvordan kan du både si at du ikke visste hva som foregikk, samtidig som du handlet som en spion?

– Jeg har kanskje sett meg litt blind på systemet, og at de har formet meg på en måte at jeg ikke stiller spørsmål. Det var deres oppgave å foreta en konsekvensvurdering, og den stolte jeg på, forklarer Berg.

- Følte et voldsomt press

I nesten to år satt Berg fengslet i Russland, med lite informasjon om hva som skjedde på utsiden.

I april 2019 ble han dømt til 14 års fengsel av russisk domstol, men i november samme år ble Berg overlevert til den norske ambassaden i Litauen, som en del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen, og kort tid etterpå kunne han sette føttene sine på norsk jord igjen.

Hvorfor tror du E-tjenesten valgte deg?

– Det tror jeg er fordi jeg ble ansett å være rustet nok til å tåle å sitte fengslet i Russland i to år, sier Berg.

Hvorfor sa du ikke nei til oppdragene når du flere ganger kjente at det føltes feil og at det var noe i deg som strittet i mot ?

–Jeg bebreider meg selv for at jeg ikke var mer sterk og klar i 2017. Allerede sommeren dette året bestemte jeg meg for at det var slutt, men da opplevde jeg et voldsomt press, forteller Berg.

– På hvilken måte ble du presset?



– De sa til meg at jeg var den eneste som kunne gjøre dette. At jeg var en god nordmann. Du må nesten dra for oss. Det var et voldsomt mas hvor de ringte meg opp, forteller Berg.

Berg fikk 4,3 millioner i erstatning etter han landet på norsk jord. Han har i etterkant sagt at han så på dette som en erkjennelse fra norske myndigheter.